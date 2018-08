Weelde in de crisis: ook PSV naar de Champions League

Jubel in Amsterdam, jubel in Eindhoven, eindelijk weer iets van een lach, van hoop, in een voetballand in crisis. Twee ploegen, kampioen PSV en Ajax, in het hoofdtoernooi van de Champions League: het mag uit de lucht komen vallen, in die zin dat het met een gecoördineerd voetbalbeleid in Nederland niets te maken heeft, er is niet minder reden om het te koesteren - misschien wel meer.

PSV heeft aanvallende wapens die op dit niveau in elk geval kunnen renderen

Na Ajax plaatste gisteravond ook PSV zich voor de groepsfase, met een tweede zege (3-0) op het in Wit-Rusland al met 2-3 verslagen Bate Borisov. Er zit iets van ironie in: in Nederland wordt onverminderd gesteggeld over hoe de crisis moet worden bestreden, maar ziedaar: plotseling is er een riante mogelijkheid om te leren op het hoogste niveau en te strijden voor een vervolg in de Europa League, wat normaal gesproken voor Nederlandse clubs het hoogst haalbare is en waar ook genoeg voor een welkome ontwikkeling is op te doen.

Dankbare fans Nee, zo vloeiend als soms het spel van Ajax kon dat van PSV, een nu eenmaal anders geaarde ploeg, niet zijn. Maar gaandeweg was het tegen een ontmoedigde tegenstander bij vlagen aardig genoeg, zeker voor de dankbare fans. PSV was nog bepaald niet soepel begonnen, trainer Van Bommel had aan de zijlijn zijn stem al enkele malen moeten verheffen. Maar PSV heeft aanvallende wapens die op dit niveau in elk geval kunnen renderen. Nog in het eerste kwartier kon aanvaller Bergwijn toeslaan, nadat spits De Jong de bal na een inworp van Rosario in diens richting had doorgekopt (1-0). Dat zegt ook iets over een tegenstander, als de bal luttele tellen na nota bene een inworp in het doel ligt. Maar zo is het niveau waarop Nederland in deze fase zijn plaats moet bevechten, en na Ajax deed PSV dat naar behoren: wat de spelers, de een beter dan de ander, redelijkerwijs kon worden gevraagd, dat deden ze. Van Bommel kon na het doelpunt al grijnzen. PSV kon iets makkelijker gaan voetballen, in de voorste rijen dan waar het talent is verzameld, en nog voor rust kon De Jong daar zelf de vuist ballen. Hij kopte de bal sterk in na een voorzet van Hendrix, die daar na al een uitgesponnen aanval alle tijd voor had kunnen nemen: 2-0, en geen centje pijn meer natuurlijk. Zo'n bal, in die ruimte, zal Hendrix straks bij meer weerstand niet meer kunnen geven. Van Bommel had zijn vaste ploeg van de eerste weken weer opgesteld, met de herstelde Rosario in het hart naast Hendrix. Dat is een beperkt blok, zeker aan de bal, en breken en verdedigen alleen kan in het tegenwoordige voetbal niet meer. Achterin is Viergever voor het Nederlandse niveau een bruikbare nieuwkomer, ook vanwege zijn linkerbeen. Maar hij heeft zijn slippertjes: zoals hij gisteren Tuominen bij 1-0 kwijt was en gered werd door doelman Zoet. Het zijn met een streng oog aan te stippen puntjes, de nieuwe backs van PSV ook, Dumfries en Angelino: leuk langs de lijn opstomend in Nederland, maar op een iets hoger peil toch vaak nog iets te wild.

Feeststemming Het is het niveau, het zal straks niet toereikend zijn tegen de grootste tegenstanders. Dat is voor later, en het zal PSV (en ook Ajax in voorkomende gevallen) niet of nauwelijks kunnen worden aangerekend. Gisteren kon Lozano in de tweede helft nog een keer handig door de Wit-Russische defensie soleren (3-0), en de feeststemming nog eens aanwakkeren. Van Bommel kon ontspannen spelers wisselen. Hij, oud-topvoetballer en neo-trainer nu, zal zinnen op manieren om zijn ploeg in zijn strijdvaardige geest toch zo goed mogelijk te bewapenen. Hij zal het proberen, het zal niet altijd lukken. Maar dat daarover kan worden gedacht, door twee trainers zelfs, met al het leerzame dat dat kan bieden, is een ongedacht perspectief aan het begin nog van dit seizoen. In een land, het blijft leuk, waarin al het gepraat over de crisis nog niets opleverde.

