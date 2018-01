Weekje OKT: usual suspects en een enkele verrassing

De Vries is een van de opvallende namen in de olympische schaats­selectie, die zondag vaste gestalte kreeg toen technisch directeur van de schaatsbond KNSB Arie Koops de definitieve twintig namen bekend maakte. Het OKT in vier steekwoorden.

Werkende matrix Ireen Wüst en Marrit Leenstra vonden het los van elkaar toch een beetje raar, een wedstrijd rijden zonder dat er na afloop een huldiging is. En toch waren zij blij en opgelucht. Want ook bij de Nederlandse topschaatssters die zich uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig plaatsten stond de druk erop, zo voor het OKT. Maar wie nu de twintig namen ziet die voor Nederland op het ijs in Gangneung komen, ziet daar vooral de usual suspects. Wat dat betreft leverde de vaak vervloekte prestatiematrix toch een gebalanceerde lijst op. Zonder Dai Dai Ntab, de jonge sprinter van Plantina. Zijn diskwalificatie als gevolg van twee valse starts op de 500 meter was de enige echt grote fout die dit OKT werd gemaakt.

Thomas Krol De grote verliezer van het OKT is Thomas Krol. Hij viel zondag uit de selectie, toen Kai Verbij een aanwijsplek kreeg op de duizend meter. Hierdoor mist Krol, het kamergenootje van Verbij, voor de tweede keer de Spelen omdat hij plaats moet maken voor een ander. Krol had het tijdens het toernooi ook wel verwacht. “Ik denk niet dat ik recht van spreken heb’, zei hij na afloop van zijn teleurstellende 1500 meter. Voor Arie Koops was het donderdagavond na de duizend meter al duidelijk dat Kai Verbij eigenlijk zou moeten gaan. In de voorbereiding had hij met de selectiecommissie de tijden van de duizend-meterschaatsers van eerder dit jaar in Heerenveen opgeschreven (bij de NK en de wereldbeker) en vergeleken met de tijden op het OKT. Koops zag hoe vrijwel iedereen een halve seconde onder die eerder gereden tijd zat. Verbij had zich niet eens hoeven te verbeteren om derde te worden, en zich te kwalificeren. Voor Koops was dat genoeg reden om Verbij aan te wijzen. Met als bijkomend voordeel dat door die beslissing ook Patrick Roest en Jan Blokhuijsen naar de Spelen kunnen. Zeker die laatste gaat ook een belangrijke rol spelen in de ploegenachtervolging. Volgens mij ben ik nog nooit geïnterviewd door de NOS Anice Das, schaatster

Gunfactor Gezien de verwachte dominantie van vier vrouwen (Antoinette de Jong, Jorien ter Mors, Leenstra en uiteraard Wüst), was het zelfs een mogelijkheid dat er minder dan het maximale aantal van tien vrouwen naar Pyeongchang zouden gaan. Wat dat betreft is de deelname van Anice Das op de 500 meter toch vooral een bonus. Met haar overenthousiaste interviews (“Volgens mij ben ik nog nooit geïnterviewd door de NOS”), heeft ze bovendien de gunfactor te pakken. Dit gold evenzo voor Esmee Visser (21), dé verrassing van het OKT. “Een veertje op het ijs is ze”, zo typeerde de winnares van de vijf kilometer Annouk van der Weijden de nummer twee. Eigenlijk wilde Visser over vier jaar pas een gooi doen naar deelname. Nu moet ze eerst maar een mailtje sturen naar haar docente, of ze haar tentamens uit kan stellen tot na februari. Na afloop vroeg ze aan haar coach: “Wanneer zijn de Spelen eigenlijk?”