Weekendje weg? Dat kan in de villa waar de Oostenrijkse vicekanselier Strache zijn geheime deal sloot

De beelden die al in 2017 zijn gemaakt, hebben in Oostenrijk geleid tot een regeringscrisis. Op de video was te zien hoe het FPÖ-kopstuk met een vrouw praat die zich als een vermogende Russin voordoet. Strache leek bereid te zijn haar overheidsopdrachten te gunnen in ruil voor hulp bij de verkiezingscampagne. De dame zou dan de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung kopen.

De ‘Strache-villa’ op het Spaanse eiland blijkt nog op verhuursite Airbnb te staan voor 800 tot 1100 euro per nacht.

De rel pakt ook goed uit voor de Nederlandse popgroep Vengaboys. Hun nummer ‘Going to Ibiza’ uit 1999 stond plotseling bovenaan de Oostenrijkse iTunes-hitlijst. Het lied werd zaterdag, toen Strache de regering verliet, door duizenden linkse tegenstanders van de rechts-nationalistische FPÖ gezongen op het Ballhausplatz in Wenen.

