Webwarenhuis V&D wacht een wel heel gewaagd avontuur

'Echte vriendschap is: elkaar jaren niet zien, maar als je elkaar dan ziet, is het zoals vanouds'. Het zijn hoopvolle welkomstwoorden op de website van Vroom & Dreesmann. Want het warenhuis is, ruim tweeënhalf jaar na het faillissement, terug, zij het dan alleen online.

"De gedachte is al enige tijd: we moeten iets met zo'n mooi merk", zegt Alexander van Slooten, de directeur van VD.nl. "We richten ons op de al wat oudere doelgroep, vanaf veertig jaar tot, laten we zeggen negentig jaar. Wij zijn er voor een gemiddeld Nederland."

De merknaam V&D en daaraan gerelateerde namen als Prijzencircus, Liv en Soho zijn sinds 2016 - vlak na het faillissement van de warenhuisketen - in handen van de ondernemers Roland Kahn en Jacco Scheffers van de Coolinvestments Groep (CoolCat, America Today, MS Mode, Sapph) en ex-HEMA voorzitter Ronald van Zetten.

We zijn dichtbij het gevoel gebleven dat V&D nog altijd bij veel mensen oproept Alexander van Slooten, directeur VD.nl

Zij deden al eerder een poging om het legendarische warenhuis online voort te zetten, maar dat kwam door technische problemen nooit serieus van de grond. Nu is de webwinkel er dan toch, met het vertrouwde logo en het direct in het oog springende boompje waaraan artikelen groeien. Via twaalf blokken wordt de bezoeker gestuurd naar wat die zoekt: dames, heren, familie, sport, op reis, tuin, elektronica. Het lijkt wel een online warenhuis.

Gevoel Wel moeten er volgens Van Slooten 'nog veel accenten worden verlegd'. "Maar we zijn dichtbij het gevoel gebleven dat V&D nog altijd bij veel mensen oproept." Met dat gevoel doelt Van Slooten op het bestaande sentiment dat vooral de wat oudere Nederlanders hebben bij de fysieke warenhuizen van Vroom & Dreesmann. Die waren tientallen jaren lang dé bakens van iedere Nederlandse binnenstad. Bij V&D zette je je fiets neer, daar sprak je af met vrienden en vriendinnen, van daaruit ging je de stad in. Veel van de grote panden werden onder architectuur gebouwd. Een aantal van de 62 voormalige V&D's is nu bezet door het ook al zuchtende en krakende Hudson's Bay, andere filialen zijn in gebruik als pop-up store, kunstgalerie, weer andere staan leeg, als relikwie van een andere tijd. De voeten hebben gesproken. Mensen hebben andere winkels gevonden Paul Moers, retailkenner Het winkelend publiek van nu lijkt zich erbij te hebben neergelegd, dat het nooit meer wordt zoals het was. De klant heeft nieuwe vrienden gemaakt, zogezegd. Of zoals retailkenner Paul Moers het omschrijft: "De voeten hebben gesproken. Mensen hebben andere winkels gevonden."

600 miljoen omzet Volgens Moers hebben voormalige concurrenten van V&D toch ook enig profijt getrokken van het faillissement van het beroemde warenhuis. Hij denkt dan aan winkels als C&A en HEMA. Moers: "Op het laatst had V&D toch nog zo'n 600 miljoen euro omzet. Dat wordt nu ergens anders uitgegeven." Dat , en dat VD.nl geen fysieke winkels meer heeft, maakt het volgens Moers dan ook een uiterst riskante onderneming, 'lang geen gelopen race' en 'een onvoorstelbare uitdaging': "Het merk V&D is heel zwaar beschadigd geraakt, dat ten eerste. Intussen heeft de concurrentie het online prima voor elkaar. Bol.com, Wehkamp, Alibaba, Amazon; de oorlog die je tegen zulke partijen moet voeren valt haast niet te winnen. Alleen al de logistieke kennis van een Bol.com, zie daar maar eens tegenop te concurreren. Daar komt het gemis aan fysieke winkels nog bij. Het is niet voor niets dat de Coolblue's van deze wereld juist weer naar de winkelcentra trekken met zaken van steen."

Voorselectie Ook het aanbod van gevestigde webwarenhuizen is vele malen groter dan dat van V&D. Zo zijn via de site van Bol.com zo'n 16 miljoen artikelen te bestellen, een assortiment waar V&D bij lange na niet aan kan tippen. Volgens V&D-directeur Van Slooten is dat ook de bedoeling niet: "Wij doen, samen met onze partners, een voorselectie voor onze klanten." Anders dan bijvoorbeeld Bol.com, dat in enorme hallen zelf zijn waren distribueert, besteedt VD.nl deze klus volgens eigen zeggen uit aan externe partijen. Moers vindt het wel positief dat de online doorstarters van Vroom & Dreesmann het aandurven om zich te richten op een ouder publiek. Hij snapt ook wel dat de website opent met het sentiment van het weerzien van een oude vriend. "Maar of het verstandig is betwijfel ik ten zeerste. Dit is het weerzien van een oude vriend die overleden is."

