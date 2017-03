Webcamafperser krijgt maximale straf voor aanranding meisjes

De straf is in lijn met wat het Openbaar Ministerie heeft geëist. Het omvangrijke leed dat door de verdachte is aangericht rechtvaardigt volgens de rechtbank Amsterdam deze maximale straf. Uit het vonnis blijkt wel dat de rechters Aydin C. het liefst zo lang mogelijk uit de maatschappij hadden geweerd. Zijn gedrag is volgens de rechtbank 'verbijsterend'. Omdat hij echter niet heeft meegewerkt aan een psychiatrisch onderzoek kan er geen stoornis worden vastgesteld. En alleen na het vaststellen daarvan kan de rechtbank hem een tbs-maatregel opleggen. De rechtbank vreest dat C. nieuwe ernstige delicten zal plegen als hij vrijkomt.

Er is overigens een gerede kans dat C. niet alleen in Nederland voor het misbruik van de meisjes wordt berecht. Zijn bekendste slachtoffer is de Canadese Amanda Todd. Zij maakte na jarenlang door C. te zijn achtervolgd en bedreigd op het internet op 10 oktober 2012 een einde aan haar leven. Haar dossier is niet in Nederland behandeld. Op 4 april beslist de Hoge Raad of C. aan Canada kan worden uitgeleverd. Dat land wil C. zelf vervolgen.

Opluchting Het is een lange weg geweest en de reis naar gerechtigheid voor Amanda duurt nog voort Carol Todd, de moeder van Amanda, volgde de Nederlandse zaak op de voet. “Mijn eerste gevoelens bij het horen van het vonnis zijn tevredenheid en opluchting. Het proces heeft lang geduurd, niet alleen voor de slachtoffers en hun families, maar ook voor mij en mijn familie. Ik kan alleen maar hopen dat het vonnis de families zal helpen bij het verwerken. Het is een lange weg geweest en de reis naar gerechtigheid voor Amanda duurt nog voort.” Todd roept ouders op toch vooral te praten met hun kinderen over de gevaren van internet. Tientallen meisjes werden door C. via het internet benaderd. Hij deed zich voor als een vriendin en vroeg de meisjes seksuele handelingen te verrichten. Later gebruikte hij de beelden om zijn slachtoffers te chanteren. De rechtbank heeft duidelijk oog voor het belang van de slachtoffers. De meisjes hebben geen schuld aan de situatie, vindt de rechtbank: “Zij zijn enkel en alleen slachtoffer. Zij zijn door een geraffineerde en doortrapte volwassen man in de val gelokt.” Ik ga zo ver dat ik je zal brengen tot het moment dat je jezelf dood C. zette enorme druk op zijn slachtoffers, zo blijkt uit het vonnis. “Ik ga zo ver dat ik je zal brengen tot het moment dat je jezelf dood”, is een van de citaten uit teksten van chatgesprekken. Als een meisje smeekt dat zij zichzelf van kant zal maken als hij niet ophoudt, antwoordt C. : “Dat is jouw keuze.” En hij vervolgd met een lachende emoticon.

