We zijn steeds meer aan het verpeuteren

Je zou het een prille vorm van chauvinisme kunnen noemen of zelfs nationalisme: eigen volk eerst! En ik neem het ze niet kwalijk, als klein jochie lag ik als ik me goed herinner ook eindeloos en woordeloos over mijzelf na te denken en over mijn wereldje, wat voor rol mijn ouders en zusjes precies speelden, in wat voor kring ik opgroeide. Sociaal besef had ik nog niet, de echte buitenwereld kwam pas later. Net als bij die legendarische primitieve stammen waarvan de leden verbaasd in de camera of een spiegel kijken: hé, dat ben ik!

Olifanten

Afgelopen zondagavond keek ik gelijktijdig naar 'Elephant, Family & Me' met Gordon Buchanan op bezoek bij een olifantenfamilie in Kenia en naar 'Door het hart van China': Ruben Terlou bezoekt Chinese families. De televisie heeft onnoemelijk veel troep te bieden maar er zijn toch ook series waar je wat van opsteekt. Misschien heeft u niet gekeken en niets is ergerlijker en vruchtelozer dan een verslag te horen van dingen die je niet zelf hebt gezien maar laat ik zeggen dat zowel Chinezen als olifanten ons nader zijn dan we wellicht denken.

Er zijn natuurlijk culturele en natuurlijke verschillen die het onderlinge begrip bemoeilijken maar heus, we lijken op elkaar en we kunnen iets van elkaar leren. Die ontdekkingsreis door andere werelden dan de jouwe is typisch voor de mens die de pure, onvermengde belangstelling voor zichzelf inwisselt voor kennis van de wereld. De opkomst van de selfie, mensen die in exotische wereldsteden de hele dag zichzelf lopen te fotograferen, lijkt me dan ook een flinke stap terug de peuterwereld in.

Inmiddels schijnen de jonge generaties ook het lezen van boeken te verleren, hoorden we in het nieuws, en ook dat betekent minder begrip voor andere werelden. Selfies, leesarmoede, PVV, misschien moet er eens een documentairemaker komen die de verpeutering van onze maatschappij in beeld brengt. Zoals Bert Haanstra ooit het animale in ons filmde maar dan dit keer met de volwassene als onmondig grut.

