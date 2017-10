Daar is hij, na ruim honderdenvijftig jaar. Zie hem gaan in sullige draf, daar in 2015 over die stoep in Hoogezand, langs voortuinen en de Action.

Welkom wolf!

We zijn klaar voor de wolf.

Denken we.

Nedersaksen

Hij gaat ons bereiken via Duitsland, via de deelstaat Nedersaksen. Ook in Duitsland is hij eerder van harte welkom geheten. Hij geniet de volle status van beschermde diersoort, dat is zo in Europa - dat wil zeggen in Brussel - afgesproken.

In het oosten van Duitsland doken de eerste wolven in de midden van de jaren negentig op, komend uit Polen. Eigenlijk een verlaat gevolg van de Duitse eenwording, want in de DDR werden wolven nog afgeschoten.

Maar in 2000 was het zover, in de Oberlausitz, dat deel van Saksen waar nu de AfD de grootste partij werd (maar dit terzijde), werd op een verlaten militair oefenterrein het eerste wolvenroedel waargenomen. Een hele familiegroep van tien dieren.