We willen niet horen wat Hans van Breukelen zegt

Niemand besteedde er aandacht aan. Liever ging de pers en wie al niet aan de haal met wat daar voor ‘nieuws’ was gemaakt, bij die amateurclub die een nieuw scorebord had ingewijd. Voor de feestelijkheden was ook de technisch directeur van de KNVB uitgenodigd en de beste spreker van de club was een microfoon gegeven om hem iets te vragen over wat eenieder bezighield - leuk voor de mensen.

Lees verder na de advertentie

Van Breukelen zei dat natuurlijk ook hij, zoals iedereen toch wel in deze kantine, Louis van Gaal graag bij de KNVB wilde. Als dat ten koste van zijn functie zou gaan, Louis, ga je gang, zei hij.

Veelprater Er verschenen onmiddellijk kale nieuwsberichten: Van Breukelen wil plaatsmaken voor Van Gaal. In polls van de praatprogramma’s werd gevraagd of Van Breukelen niet sowieso moest plaatsmaken, ook als Van Gaal niet naar de KNVB zou komen. Ja, zei dan een procent of 90, 95. Dat Van Breukelen óók zei dat Van Gaal als topbestuurder bij de KNVB een technisch directeur nodig zou hebben en dat, zeg ik dan maar, Van Gaal en Van Breukelen best met elkaar zouden kunnen samenwerken - niemand die er een woord aan wijdde. We zouden ons hele hebben en houwen in handen van Van Gaal leggen Ja, Van Breukelen, de veelprater, is niet de handigste. Maar kom op, zeg: een informeel gesprekje zo ontleden, moedwillig eenzijdig en zonder oog voor de setting - dat zei toch alles over óns, over Nederland voetballand, over hoe ver heen we zijn? Wat Van Breukelen zei over bouwen aan een nationale ploeg, dat dat niet kan, is honderd procent waar. Maar in de radeloosheid van ons voetbaldal hoor je gewichtig oreren dat de KNVB nu eerst met een plan moet komen, voor de lange termijn in één moeite door. De vervolggedachte is al in te vullen: als zo’n plan er niet komt of ons niet diep genoeg gaat - wat zou er méér in kunnen staan dan hard werken en hard trainen? - kan Van Breukelen er weer voor op zijn kop krijgen.

Helse klus Hij kan er nu al mee om de oren worden geslagen dat hij niet een twee drie een nieuwe bondscoach kan vinden. Dat het verduiveld moeilijk is in de diepten waarin we zijn weggezakt, ja, dat ook Van Gaal er een helse klus aan zou hebben als hij nu al de topbestuurder van de KNVB zou zijn, niemand wil het weten - althans, niet ter verdediging van Van Breukelen. In de jubel van de zege van Ajax donderdag op Schalke memoreer ik graag dat Van Breukelen nooit heeft gewild dat we volstrekt anders zouden gaan voetballen. Hij en de KNVB willen, evenals Ajax-trainer Peter Bosz, de attractieve Hollandse aspecten behouden. Van Breukelen pleitte er slechts voor om de inhoud te vergroten, zoals alom in het buitenland gebeurt - zo zou het ‘Hollandse’ weer kunnen renderen. We willen het niet weten. We zouden ons hele hebben en houwen in handen van Van Gaal leggen. Als hij geen bondscoach wil worden, mag hij zonder noemenswaardige bestuurlijke ervaring topbestuurder worden - ja, daarin gaat ook Van Breukelen te blind mee. Maar één ding voor wie gelooft in Van Gaal, voor wie denkt dat we er zijn met een andere technisch directeur waarom de polls smeken: wie ook ons voetbal gaat sturen, hij zal de boodschap van Van Breukelen moeten verkondigen - de boodschap die we niet willen horen. Lees ook: Hoe de typisch Nederlandse zelfoverschatting Danny Blind fataal werd.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.