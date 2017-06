Toen hij vader werd, schrijft een lezer, nam hij zich voor om niet te multitasken. Als hij een luier verschoont, zet hij niet even zijn telefoon op de speaker om nog snel de agenda voor de vergadering van morgen af te stemmen. Een mens kan maar een ding tegelijk tenslotte, dus hij zou of zijn baby of zijn collega tekortdoen. Maar nog belangrijker, vindt hij, is dat multitasken stress oplevert. En stress is dé kwaal van jonge ouders. Hij wil daar niet aan lijden.

Maar nu is er de fidget spinner, een handtolletje dat wordt aangeraden voor kinderen die zich slecht op hun schoolwerk kunnen concentreren. Door de spinner voortdurend rond te draaien zouden zij hun stress juist verminderen en hun aandacht beter focussen. Heeft hij iets verkeerd begrepen, vraagt de lezer zich af.

We multitasken voortdurend zonder dat we het doorhebben. We fietsen en we denken Niels Taatgen, hoogleraar

Dat een mens geen twee dingen tegelijk zou kunnen is een fabeltje, zegt hoogleraar Niels Taatgen van de Rijksuniversiteit Groningen, die onderzoek doet naar multitasken. "We doen het voortdurend zonder dat we het doorhebben. We fietsen en we denken. Het ronddraaien van de trappers gaat volstrekt op de automatische piloot, dat stoort andere activiteiten niet. Maar het verkeer is druk, iedereen rijdt door elkaar heen, daar heb je je aandacht bij nodig. Toch heb je nog ruimte over om je gedachten te laten gaan."

Woorden en sommen Lastig wordt het als je taken combineert die een beroep doen op hetzelfde hersensysteem. Zo liet hij proefpersonen op een scherm een woord zien, dat verdween zodra ze de eerste letter intikten. Dat woord moesten ze dus onthouden, terwijl Taatgen ze vroeg om een aftreksom te maken. Voor die som moesten ze ook wat onthouden, namelijk of ze een getal moesten 'lenen' van de kolom ernaast om de som kloppend te maken. Taatgen vroeg zijn proefpersonen om steeds tussen het woord en de som te switchen, zodat ze een ultiem beroep op hun geheugen moesten doen. Dat bleek te veel gevraagd, zegt Taatgen. "Maar zodra we de proefpersonen een som gaven waarvoor ze nooit hoefden te lenen en dus niets hoefden te onthouden, ging het weer prima." Multitaskers zitten met een voortdurend keuzeprobleem. Waarop richten zij hun aandacht nu het meeste? Multitasken kost wel tijd, zegt de Groningse hoogleraar, en wie zijn aandacht verdeelt reageert dus iets vertraagd. Misschien niet erg als je een luier staat te verschonen, maar wel als je in de auto zit. "Bellen en autorijden gaat in theorie goed samen, maar ook een lichte vertraging kan in het verkeer al gevaarlijk zijn."

Mentale energie En die stress dan, heeft de vader daar geen punt? Ja wellicht, zegt Taatgen. Multitaskers zitten met een voortdurend keuzeprobleem. Waarop richten zij hun aandacht nu het meeste? "In onze proeven zien we dat zo'n keuze ongeveer vijf seconden kost. Dat duidt erop dat het veel mentale energie kost. Het kost veel 'overhead', zou je kunnen zeggen." En daar kan een mens heel moe van worden. Met die fidget spinner is het als met de bloemetjes en poppetjes die mensen krabbelen als ze een saaie vergadering moeten uitzitten, zegt Taatgen. Die helpen inderdaad. Tekenaars blijken zich beter te concentreren op wat er wordt gezegd. "De verklaring is dat die tekeningetjes voorkomen dat mensen iets nóg inspannenders gaan doen, bijvoorbeeld hun gedachten helemaal laten afdwalen." Of hun telefoon checken natuurlijk.

