We moeten de waarschuwing van Genua serieus nemen

Vanzelfsprekend is in Italië een heftig debat ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de tuibrug in Genua en voor bruggen in het algemeen. Diverse bruggen en viaducten zijn in de afgelopen jaren om allerlei redenen ingestort. Een overduidelijk signaal dat de Italiaanse autoriteiten serieus werk moeten maken van het plegen van onderhoud. Dan kun je wel wijzen naar de eigenaar van de tolwegen in Italië, maar daar kun je je als overheid niet achter verschuilen.

Lees verder na de advertentie

Onmiddellijk na het instorten van de brug in Genua werden de autoriteiten in diverse landen in Europa wakker. In Frankrijk dook een rapport op dat 800 bruggen in slechte staat zijn en dat rond de 4000 gebreken vertonen. In Bulgarije worden ineens 211 bruggen versneld gerenoveerd. En zo moeten alle landen in Europa onderzoeken of hun infrastructuur op orde is. Het is zeer zorgelijk dat daarvoor eerst een brug moest instorten.

Extra middelen De Italiaanse regering wees in eerste verklaringen veel te makkelijk naar de Europese Unie als één van de schuldigen. Inderdaad heeft de EU strenge regels opgelegd voor overheidsuitgaven, waardoor vooral de Zuid-Europese landen fors hebben moeten bezuinigen ten tijde van de economische crisis. Maar dat betekent nog niet dat een land de kwaliteit van zijn infrastructuur mag laten versloffen. Er zijn dan verkeerde keuzen gemaakt. De huidige populistische regering zegt wel te kiezen voor extra budget voor infrastructuur, maar kiest uiteindelijk niet, omdat ze tegelijkertijd onder andere lonen, uitkeringen en pensioenen verhoogt. Dat kost veel te veel geld. Wat Brussel wel kan doen is extra middelen beschikbaar stellen voor het EU-infrastructuurfonds. Daar profiteren alle EU-landen van. Nederland heeft volgens deskundigen zijn infrastructuur wel op orde. Maar wie herinnert zich niet het geweeklaag toen Rijkswaterstaat in 2016 de Merwedebrug sloot voor zwaar vrachtverkeer vanwege haarscheurtjes in de boogconstructie. Dat had niet zozeer te maken met achterstallig onderhoud als met het feit dat wegen en bruggen steeds intensiever worden gebruikt. Bovendien zijn vrachtwagens veel zwaarder geworden. Er dient dus niet alleen gekeken te worden naar achterstallig onderhoud maar ook of de bruggen nog voldoen aan de eisen van de tijd. En ook aanpassing daaraan kan veel geld kosten. Maar in een samenleving die zo afhankelijk is van soepele mobiliteit, is het onvermijdelijk dat dit prioriteit krijgt. In het commentaar leest u de mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees hier meer commentaren.

Lees ook:

De Italiaanse regering wil lik op stuk voor de schuldigen aan de brugramp Terwijl in Genua nog naar een dozijn vermisten wordt gezocht, is de regering in Rome al druk bezig de schuldigen aan te wijzen. De Europese Unie, bijvoorbeeld.