We leven in een gelukkig land

Melanie Schultz komt me tegemoet gelopen, ze gooit haar lange haar naar achteren. Zojuist gaf ze nog een knikje naar een man bij een staalblauwe BMW. Ze kiest bij het restaurant Ludens een tafel in de schaduw, maar onder het dak waar de straalkachels branden.

Voor de ingang van de Tweede Kamer aan het Plein staan zwaar bepakte marechaussees naast hun glimmend zwarte Mercedes, een terreinwagentype. Ik passeer het Mauritshuis en het Torentje en betreed het Binnenhof.

Ook hier weer marechaussees voor diverse ingangen, voor de Tweede en de Eerste Kamer. Voor de ingang Binnenhof 2 zijn losjes een paar dranghekken neergezet. Dit is de deur naar de kabinetsformatie.

De hemel is een blauwe koepel, op een hoek wappert de Nederlandse driekleur naast de vlag van Europese Unie waar de ster van Groot-Brittannië nog in staat.

Groepjes scholieren passeren, omhangen met badges. ‘Prodemos’ lees ik op hun keycords. De organisatie verzorgt educatieve rondleidingen. Mark Rutte loopt voorbij in gezelschap van een jonge vrouw die net zo lang is alshij. De scholieren roepen: ‘Meneer Rutte, selfie?’ Hij zwaait even.

Goed belegde bol

Toeristen scharrelen rond, twee vrouwen parkeren hun sportfietsen naast een bankje en bestuderen hun Franstalige Michelingids. Ik zit naast ze. Een bankje verderop happen Joost Vullings en Ron Fresen in een goed belegde bol. Het pak van Fresen is blauw. Hij draagt lichtbruine schoenen. Hun blik volgt de gang die Elco Brinkman maakt in de richting van de ingang van de Eerste Kamer, die vandaag een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 behandelt.

De ijscoman in zijn witte jas maakt een praatje met een marechaussee. Een meisje jogt voorbij. Een blonde vrouw in een korenblauwe jurk doet een stand-upje voor een camera. De jurk is veel te dun in deze kou.

Marijke Vos steekt over en groet de ijscoman, die ik later ook een hand zie uitsteken naar een kale reus in een grijs pak. Een beveiliger. Hij posteert zich bij het dranghek. Ze noemen hem Cor. ‘Hoe gaat het, ouwe Turk?’ zegt Cor tegen de ijscoman. Intussen zijn daar ook een paar journalisten samengedromd. Microfoons met plopkap in de achterzak. Cameramensen. Ze filmen Jesse Klaver en Kathalijne Buitenweg, die ook al een korenblauwe jurk draagt. Daar is de nors kijkende Buma. Pechtold. Cor jaagt een paar burgers weg. Ook ik moet een stap opzij.

En daar is weer Rutte, met Halbe Zijlstra. Alleen de laatste blijft even staan voor een paar vragen. Misschien is er een kruimel nieuws. Rutte zwaait weer joviaal naar scholieren. Er trekken net wat schapenwolken over.

In de Tweede Kamer is het vragen-uur. Martin Bosma laat Lodewijk Asscher een foto zien van Braziliaanse billen. Ik wandel terug naar het station. Volle terrassen nog op het Plein. Lachende gezichten. Een steegje bij Korte Poten heet Apendans.