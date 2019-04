We eten meer vleesvervangers, maar toch het liefst echt vlees

Voor iedere euro die consumenten uitgeven aan vlees wordt er nu 5,3 eurocent aan vleesvervangers besteed. Economen van ABN Amro verwachten dat de uitgaven aan vleesvervangers in de komende twee jaar met zo’n 10 procent per jaar zullen groeien. In de afgelopen jaren lag dat nog op 4 procent per jaar.

Het verwachte groeipercentage is dus een stuk hoger dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Dat komt volgens ABN Amro doordat er meer geïnvesteerd wordt in het ontwikkelen van nieuwe producten, het aanbod groeit en consumenten dus meer keuze hebben.

Vanuit de consument bekeken is er vooral meer interesse in vleesvervangers vanwege de toenemende aandacht voor duurzaamheid, onderzochten de economen. Een op de drie consumenten geeft aan duurzamer te willen eten. Bijna 60 procent van de ondervraagden zegt bewust op de vleesconsumptie te letten en ervoor te kiezen enkele dagen per week geen vlees te eten.

Overigens is er een flinke groep – zo’n 15 procent – die weliswaar zegt minder vlees te willen eten, maar dat niet doet. Vooral consumenten tussen 25 en 34 jaar oud voegen de daad geregeld niet bij het woord. Als reden geven ze dat zij of hun partner vlees te lekker vinden of dat ze niet bekend zijn met vegetarische recepten.

Producenten richten zich bij vleesvervangers sterk op bestaand vlees, constateert ABN Amro – denk aan vegetarische varianten van bijvoorbeeld pulled chicken. Tegelijkertijd spelen de fabrikanten in op trendgevoelige ingrediënten waaraan gezondheidseffecten worden toegeschreven, zoals hennep of boerenkool.

Ook hybride vleesproducten, die deels uit vlees en deels uit andere ingrediënten bestaan, zijn bezig aan een opmars. Zogeheten flexitariërs zouden verleid kunnen worden door ­burgers die deels van oesterzwammen worden gemaakt, of door gehaktballen die voor een deel met rijst worden bereid.

