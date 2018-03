We blijven Trouw steeds weer opfrissen, om bij de tijd te blijven

Met opfrissen bedoelen we dat de binnen- en buitenmuren een nieuw verfje hebben gekregen en dat er wat meubelstukken zijn verplaatst. In de wereld van vormgeving noemen ze dat ook wel restyling, maar dat is enerzijds een nogal groot woord voor deze opfrisbeurt en anderzijds klinkt het zo pretentieus.

We zijn trots op het resultaat. Ondanks de beperkte veranderingen in de vormgeving oogt het blad frisser en eigentijdser. Diverse verhalen en rubrieken, zoals Levenslessen, Beatrijs en Straatbeeld, hebben een andere plek gekregen. We passen iets meer kleur toe en datzelfde geldt voor de fotografie. Die is soms persoonlijker, bijvoorbeeld bij de columns, en soms ook stevig, beeldend en kleurrijk.

Met de opfrisbeurt van Tijd zijn nu alle katernen van de krant onder handen genomen. We begonnen in 2016 met de nieuwskrant en de Verdieping. Vorig jaar was Letter&Geest aan de beurt en nu dus Tijd. Mijn ervaring tot nu toe met lezers is dat ze de opfrisbeurt waarderen, maar tegelijkertijd soms moeten wennen aan de veranderingen. Dit geldt met name voor de meeste columnisten die stoppen. Dat wordt als verlies ervaren, terwijl men nog niet gewend is aan een opvolger. Columnisten zijn als meubelstukken. Soms hier en daar een kras, maar ze zitten zo lekker!

Van onze vaste columnisten stopt er één, Gerbrand Bakker. De succesvolle schrijver die jarenlang de seizoenen beschreef in zijn tuin in de Eifel, misschien wel als metafoor van het leven, verhuist binnenkort naar Letter&Geest. Collega-schrijver Erik Jan Harmens neemt zijn plaats in. Waar Bakker minutieus zijn tuin beschreef, fileert Harmens de prikkels in zijn hoofd.

Het idee achter Tijd blijft hetzelfde: persoonlijke verhalen over onderwerpen of trends die dicht bij de leefwereld van onze lezers aansluiten. Met daarnaast tips en adviezen over reizen, wandelen, eten, wonen en leven.

Beatrijs

Met de veranderingen in Tijd zal het niet anders zijn. Mijn voorspelling is dat de nieuwe plek van Beatrijs, achter in het magazine in plaats van nu voorin, even wennen is. 'Moderne manieren' van Beatrijs is een van de populairste rubrieken van Tijd. Haar adviezen worden niet altijd gedeeld door de lezers, maar ze stemmen wel tot nadenken en vormen vaak het gesprek aan tafel. Zij was in het magazine lang het voorgerecht en we bestempelen haar nu tot de uitsmijter.

De krant snuift de tijdgeest op en reflecteert daarop, qua vorm en inhoud

Op deze plek heb ik wel vaker aangegeven dat een krant een continu proces van nieuwe inzichten en veranderingen is. De krant snuift de tijdgeest op en reflecteert daarop, qua vorm en inhoud. De krant van nu is een andere krant dan vijf, tien of twintig jaar geleden. Onze opdracht is om vers en fris te blijven en ervoor te waken over de houdbaarheidsdatum heen te raken.

Lees hier meer brieven van Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan.