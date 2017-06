Wawrinka de sterkste in mentale oorlog

Alleen Stan Wawrinka kan Rafael Nadal nog afhouden van zijn tiende titel op Roland Garros. De Zwitser heeft weliswaar een slechte onderlinge score tegen de Spanjaard, maar de man uit St. Barthelemy verloor daarentegen nog nooit een grandslamfinale. Toch begint Nadal morgen als favoriet aan de eindstrijd in Parijs, waar hij geschiedenis kan schrijven met 'La Decima': zijn tiende titel daar.

Nadal hoefde zich gisteren minder inspanningen te getroosten om zich voor de finale te plaatsen dan Wawrinka. Hij had net iets meer dan 2 uur nodig om de Oostenrijker Dominic Thiem van zich af te houden: 6-3, 6-4 en 6-o. Het was opnieuw een imponerende zege van Nadal, die op weg naar de finale slechts 29 games verloor. Met acht games deed Robin Haase het in de tweede ronde nog het beste.

Mentale oorlog

Wawrinka speelde een thriller van het zuiverste water tegen Andy Murray. Pas na 4 uur en 34 minuten intens en hoogstaand tennis trok de Zwitser de partij naar zich toe: 6-7 (6), 6-3, 5-7, 7-6 (3) en 6-1. Wawrinka en Murray haalden het beste in elkaar naar boven. In een perfecte demonstratie van tennis op het allerhoogste niveau streden zij met volle overgave voor elk punt. In onwaarschijnlijk fraaie rally's toverden zij de meest prachtige slagen uit hun arsenaal. Veel punten werden door de dolenthousiaste toeschouwers in Stade Phillip Chatrier met een staande ovatie ontvangen.

Het was, zo zei Wawrinka, toch vooral een mentale oorlog. Hij besefte dat hij het gevecht sneller in zijn voordeel had kunnen beslissen. In de twee sets die hij verloor gaf hij een ruime voorsprong weg. "Je kunt domineren, maar hij is er altijd", zei Wawrinka over Murray. "Hij kan zo goed verdedigen en hij speelt het juiste tennis op de juiste momenten. Daarom is hij nummer één."

Eerder deze maand erkende Murray dat hij een moeilijke periode achter de rug heeft

Nu wacht torenhoog favoriet Nadal. In zijn voorgaande drie grandslamfinales begon Wawrinka ook als underdog. In Melbourne (2014) tegen Nadal, in Parijs (2015) tegen Novak Djokovic en in New York (2016) opnieuw tegen Djokovic. Maar hij triomfeerde driemaal. Terug te zien in de vorm van drie symbolen op zijn schoenen: een kangaroe (Australian Open), de Eiffeltoren (Roland Garros) en het Vrijheidsbeeld (US Open).