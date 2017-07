Waterpolovrouwen bezwijken in Hongaarse heksenketel

Bondscoach Arno Havenga had de Nederlandse waterpolovrouwen eerder in de week al even laten kijken tijdens een wedstrijd van de Hongaren op het WK in het waterpologekke land. Hij wilde dat de speelsters wisten wat ze te wachten stond.

Geen moment bang van de spreekkoren vanaf de tribune (Havenga zei dat ze vooral moesten genieten van de ambiance) houdt Oranje meteen goed stand. Het gaat gelijk op. Als het halverwege de wedstrijd 3-3 staat, wijst Havenga met twee vingers naar zijn hoofd. Blijven nadenken, probeert hij duidelijk te maken. "Ze moesten hun koppie erbij houden. Ik wilde niet dat ze onnodig geblesseerd zouden raken in het gevecht."

In het oorverdovende kabaal is gebarentaal de enige manier om te communiceren

In het oorverdovende kabaal, geproduceerd door extreem-rechtse supporters met een bedenkelijke reputatie, is gebarentaal de enige manier om zijn speelsters vanaf de kant wat duidelijk te maken. Maar het gaat na zijn aanwijzing meteen mis.

In een kortstondige gatenkaassituatie schieten de Hongaarse vrouwen er snel vier goals in: 7-3. Nederland kan her en der nog wat repareren, maar het is te laat. Bij een stand van 10-8 voor Hongarije klinkt het eindsignaal, begroet door publiek dat met de nationale vlag zwaait.

In januari vorig jaar stonden de twee ploegen ook tegenover elkaar. Op het EK in Belgrado was Nederland Hongarije in de groepsfase met 14-8 de baas. Toen er even later in de finale een olympisch ticket op het spel stond, bleken de vrouwen van Havenga niet bestand tegen de druk. Op twee goals na ging het ticket voor Rio naar Hongarije. Later op het olympisch kwalificatietoernooi in Gouda lukte het Nederland weer niet om een olympisch ticket te bemachtigen, waardoor de Spelen voor de tweede keer op rij gemist werden.

Revanche is het doel hier in Hongarije, maar het verlies in de derde groepswedstrijd kan Oranje duur komen te staan. De volgende tegenstander is namelijk Rusland, de bronzen medaillewinnaar in Rio. Bij winst volgt normaliter aartsrivaal Italië, zilver in Rio, en de olympisch kampioen Verenigde Staten. De finale is voor de vicewereldkampioen van 2015 nog ver weg.

