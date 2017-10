Waterornamenten van allure

Voor ik daar plaats neem koop ik mijn kranten bij de Ako, die voor buitenlandse kranten een volkomen ondeugdelijk rek heeft, een soort kastmeubel, waarin de titels niet geëtaleerd maar op elkaar gestapeld moeten liggen. Dit buitenlandsekranten-aanbod is ook niet in verhouding met de grote broek die de stad graag aantrekt, want ze wil internationaal een toontje meezingen en heeft een volwassen Utrecht-marketingafdeling. Maar een Guardian, Figaro of Frankfurter Allgemeine zijn in de hele stad op misschien drie plaatsen te koop.

Lees verder na de advertentie

Ook zeer grootsteeds bedoeld is het vernieuwde Hoog Catharijne met zijn hoge gangen en glanzende vloeren, waarvan intussen een eerste deel is geopend en dat een nieuwe, monumentale entree biedt tussen station en binnenstad, al voert die wandeling langs weinig verrassende modeketens.

Wel kruist de gang halverwege de Stadskamer, een hal onder een hoog glazen dak, die boven de te herstellen singel hangt. Die singel is nu nog een bouwplaats, een betonnen bak. met deels oude muurresten langszij, maar er valt sinds kort spectaculair op neer te kijken. Vanuit de Stadskamer namelijk. In de vloer ervan zijn twee bekkens aangelegd, die een beetje op strakke vijvers lijken en die zijn omgeven door een brede rand van natuursteen, die zitgelegenheid biedt.

De vijvers zijn een illusie; je kijkt eigenlijk naar een laag van twee centimer-dik glas waaroverheen een dun laagje water wordt gepompt

De vijvers zijn een illusie; je kijkt eigenlijk naar een laag van twee centimer-dik glas waaroverheen een dun laagje water wordt gepompt, maar je kijkt daarmee ook de diepte in, naar bouwvakkers die met een hoogwerker in de weer zijn in de nog droge singelbak. De vijvers zijn kijkdozen; ze worden 'waterornamenten' genoemd. Als hieronder straks weer water door de singel stroomt kun je vanuit de Stadskamer de boten onder je door zien varen.

Ik woon dus in een kleine grote stad met mooie, oude, maar weinig markante bebouwing, afgezien van die toren en van een bijzonder dak in aanbouw boven een toekomstig stationsplein, een stad klein genoeg om je even aan doorzichtige waterornamenten te vergapen en dat is wat ik veel passanten zie doen, nu in die Stadskamer waar de een na de andere eetgelegenheid open gaat de vloer doorzichtig wordt.

Ze scharrelen rond de ornamenten, gaan even op de rand ervan zitten, verwonderen zich over het stromende water over dat dikke glas, laten kinderhandjes erin nat worden en soms ook slurpt een dorstige hondentong er even langs. Nog trekken er ook bouwkundigen omheen; ze bestuderen de naden tussen de glasplaten of de stroming van het water. De vijvers vragen enig technisch vernuft.

Waterornamenten. Allure.

Je voelt dat het stadje ernaar hunkert, tenminste op planetages en achter tekentafels, maar allure komt ook van de mensen, die pas huiswaarts keren na een laat souper in het nieuwe restaurant van het muziektheater. Allure is een stad met een zwierig nachtleven.