Watergevecht maakt van iedereen in Tilburg weer een kind

Cijfermatig gezien mag je Danique Belleflamme met haar 21 jaar een heuse vrouw noemen. Maar zo voelt de marketingstudente zich nu even niet. Gekleed in enkel een topje en een spijkerrok is de transformatie tussen de Tilburgse fonteinen compleet.

Lees verder na de advertentie

Hier staat een klein meisje dat het uitgiert van de pret. Niemand is veilig voor haar grote formaat waterpistool (speciaal voor deze gelegenheid aangeschaft in een speelgoedwinkel). Niemand wíl ook veilig zijn, want alle mensen komen hier om elkaar ongegeneerd nat te spuiten.

Aan het begin van de avond druipen de deelnemers, letterlijk

Dit is geen verslag over de hoofdzaken in het leven. Dit is een verhaal over een eenvoudige oproep op Facebook om met dit warme weer een massaal watergevecht te houden. Daar is veel enthousiasme voor, zo blijkt. Er komen bijna 150 mensen op af van allerlei leeftijden. Jong en oud, bekenden en onbekenden, bestoken elkaar anderhalf uur lang met water. Er is ijs, er is muziek en er zijn nog meer lachende gezichten. Alsof iedereen hasselbramen op heeft uit Annie M.G. Schmidts ‘Pluk van de Petteflet’.

Suzie Ferwerda (5), waterreservoir op de rug om haar pistool doorlopend bij te vullen, roept uit dat ze nog nooit zoiets leuks heeft meegemaakt. Annemarijn van der Wal (25) spuit met haar paarse minipistooltje in het rond en ondergaat schaterend een volle emmer over haar hoofd. Links en rechts rennen mensen achter elkaar aan, een half verlamde man in een rolstoel blijft maar rondjes rijden. En kijk, daar hebben we Justin Stolwijk en zijn Super Soaker waarmee hij iedereen de baas is.

Cassie Baron heeft thuis zo’n honderd waterballonnen gevuld voor haar dochter Scarlett. Reken maar dat ze er zelf ook mee gooit. De tijd dat sommigen zich enigszins inhouden, is dan allang voorbij. Het is precies wat de organisatie van Festival Mundial, die dit facebookevenement aanmaakte, voor ogen had. Bo Lormann: “We wilden gewoon iets leuks doen, plezier maken met de mensen uit Tilburg. Er is niet veel nodig om iets leuks te doen, als je maar met enthousiaste mensen bent.”

Aan het begin van de avond druipen de deelnemers. Letterlijk. Sommigen zien elkaar waarschijnlijk nooit meer. Maar samen hebben ze toch mooi spontaan en ongeremd plezier gehad. Suzie Ferwerda zal het zich de rest van haar leven herinneren.

Dus ja, misschien is dit eigenlijk toch wel een verslag van een hoofdzaak in het leven.