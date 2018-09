Watergate-journalist onthult hoe de staf van het Witte Huis Trump tegenwerkt

Dat Donald Trump ongeveer zoveel begrijpt van de wereld als een kind uit groep zeven of, vooruit, acht, dat heeft zijn minister van defensie Jim Mattis nooit gezegd. "Het idee dat ik verachting zou tonen voor de gekozen opperbevelhebber, president Trump, of gebrek aan respect zou tolereren voor het ambt van president binnen het ministerie, is het product van iemands rijke fantasie."

Maar als die iemand Bob Woodward is, gelauwerd onderzoeksjournalist bij The Washington Post en betrokken bij de onthulling van het Watergateschandaal in 1972, dan wordt zo'n ontkenning niet zonder meer geloofd. En een eigenlijk veel schokkender verhaal dat Woodward vertelt in zijn nieuwe boek, 'Fear' (Vrees) over de gang van zaken in het Witte Huis onder Donald Trump, wordt niet eens expliciet door Mattis ontkend.

Trump zou na een gasaanval op Syrische rebellen woedend opdracht hebben gegeven de Syrische dictator Bashar al-Assad te doden. Mattis beloofde meteen actie, maar zei na het neerleggen van de telefoon: "Daar komt niets van in." Hij legde Trump daarna gematigder acties voor en één daarvan, een raketaanval, werd uitgevoerd.

Ongelukken voorkomen

Na honderden uren spreken met mensen die voor Trump werk(t)en, en soms het lezen van hun dagboeken, schetst Woodward in 'Fear', dat volgende week uitkomt, een Witte Huis dat vooral zijn best doet ongelukken te voorkomen. Dat gaat zo ver dat de vraag rijst of er niet een voortdurende 'administratieve staatsgreep' aan de gang is, schrijft hij.

Zo griste economisch adviseur Gary Cohn stukken van Trumps bureau die klaarlagen om met zijn handtekening tot officieel besluit te worden verheven. Had hij dat niet gedaan - of had Trump het doorgehad - dan was de VS nu al uit het handelsverdrag met Zuid-Korea gestapt, en uit dat met Mexico en Canada. Van de kant van Cohn, inmiddels vertrokken, is die gang van zaken niet ontkend.

Advocaat Dowd bracht zijn cliënt op andere gedachten met een oefenverhoor. Met scherpe vragen bracht hij Trump al gauw tot - strafbaar - liegen.

Evenmin heeft John Dowd geprotesteerd tegen het beeld dat het boek schetst van zijn rol als persoonlijk advocaat van de president. Dowd onderhandelde met Robert Mueller, de speciale aanklager in het onderzoek naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016. Mueller wilde Trump persoonlijk verhoren over zijn betrokkenheid. Trump wist zeker dat hij het er goed af zou brengen, Dowd wist zeker van niet.

Dowd bracht zijn cliënt op andere gedachten met een oefenverhoor. Met scherpe vragen bracht hij Trump al gauw tot - strafbaar - liegen. Later, toen Trump opnieuw overwoog om te getuigen, voorspelde Dowd dat hij dan zou eindigen in een oranje gevangenispak. Kort daarna nam hij ontslag omdat hij niet zag hoe hij Trump nog kon helpen.

© AP

Het Witte Huis zegt dat zo'n oefenverhoor nooit heeft plaatsgevonden. Lastiger om te ontkennen is dat Dowd zijn chagrijn zou hebben gedeeld met niemand minder dan speciaal aanklager Mueller zelf. Een getuigenis van Trump zou niet in het landsbelang zijn, vertelde hij zijn tegenspeler. "Ik ga hem daar niet een modderfiguur laten slaan. Want jullie publiceren daar de tekst van en in het buitenland zeggen de mensen: Waarom zouden we zaken doen met die idioot?"

En Mueller, van wie zelden een woord in de media te horen of te lezen is, zei volgens Woodward: "John, ik begrijp het."