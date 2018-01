Wat zijn de verschillen tussen Obama en Trump, als je hun toespraken beluistert?

Een. Obama’s boodschap aan zijn toehoorders is altijd ‘ik heb jullie nodig’. Trump zal zijn toehoorders altijd voorhouden ‘jullie hebben mij nodig’.

Twee. Trump houdt van wij versus zij-frames, accentueert tegenstellingen. Het is Trump en de zijnen tegen de Democraten, tegen de fake newsmedia, tegen de liberale elite in Washington. Obama wil juist wij-zijframes doorbreken, tegenstellingen overbruggen. Zwart, blank of latino, jong of oud, Democraat of Republikein, man of vrouw, homo of hetero – het gaat om de Verenigde Staten van Amerika.

Drie. De kracht van Trumps wij-zijframes is dat er altijd een concrete schurk in zit – dat luistert lekker. Een duidelijke schurk is ook een voorwaarde voor een goede politieke toespraak. Wie zijn de schurken bij Obama? Dat zijn mensen die niet in verandering geloven, cynisch zijn, geen ambities hebben. Wat valt op? De schurk is minder een iemand, meer een iets, een houding van mensen. Om wie het gaat, weten we niet, dat blijft een beetje vaag. Maar bijna niemand wil natuurlijk als cynisch of ambitieloos te boek staan.

En zo heeft ook Obama zijn schurk, zonder dat hij in een wij-zijframe stapt.

Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Wekelijks analyseert hij de sturende taal van politici. Lees hier meer afleveringen van de rubriek.