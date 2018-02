Wat zegt Trumps haar over zijn ziel?

Ik heb ook haar, niet zo mooi als dat van Seada. De verbinding met mijn ziel is er, maar met omwegen. Mijn haar kan me gelukkig maken, maar ook kwellen. Dan ga ik vol zelfverachting naar de kapper en laat het knippen.

Sinds Simson weten we van de bijbelse kracht van haar. Strengere moslims vrezen de duivelse verleiding van golvende vrouwelijke lokken.

Dit was geen haar. dat was een scalp. Een associatie met 'De heksen' van Roald Dahl, waar het zo jeukt onder pruiken.

Laatst schrok ik erg van het haar van Donald Trump. Hij beklom de vliegtuigtrap naar Airforce One. Een windvlaag tilde het haar op zijn achterhoofd op en sloeg het opzij. De wind legde een kale witte schedel bloot. Die witte schedel, dat weggeslagen haar, het trof me in mijn maag. Het was een akelig gezicht. Waarom?

Of zijn blik in ruststand. Grimmig, afstandelijk. Er is weinig warmte in zijn communicatie. Naast hem bevriest zijn vrouw. Soms krabbelt hij naar haar hand en trekt zij de hare schielijk terug.

Mythes om het haar

En dat haar. Dat merkwaardige haar, geliefd bij cartoonisten. Jimmy Fallon woelde er in zijn talkshow al eens met zijn hand doorheen, maar dat was met Trumps instemming. Het haar was echt, was de boodschap.

Deze week kwam The New Yorker met een bericht over een niet meer verkrijgbare biografie van Trump uit 1993 , waarin geciteerd werd uit een onder eed afgelegde echtscheidingsverklaring van Trumps vorige echtgenote Ivana. Ivana zegt daarin door haar man in een driftbui te zijn verkracht. Ook had hij een streng van haar haar uitgerukt.

De woede was veroorzaakt omdat een 'scalp reduction operation' - een operatie om een kale plek op zijn hoofd te behandelen - onverwacht pijnlijk was geweest. Ivana had de plastisch chirurg aanbevolen.

Trump ontkende alles. Ivana liet het erbij, ze kreeg bij de scheiding veertien miljoen dollar mee.

Ja, het haar staat in verbinding met de ziel. Een mooie pure lijn soms, maar soms ook een getroebleerde. De ziel van Trump lijkt een dolende, die weg kan waaien bij een windvlaag.

