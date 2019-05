Wat zeggen de cijfers die Harbers nekten over de criminaliteit onder asielzoekers?

In zijn eerste overzicht ooit over asielzoekers die in contact komen met de politie, meldde de staatssecretaris vorige week dat de politie vorig jaar 4600 incidenten registreerde rond asielzoekers. Winkeldiefstal staat met 2000 meldingen met stip bovenaan en in de top-10 staan verder lichte mishandeling en bedreiging. ‘Belediging’ sluit deze opsomming.

Later werd bekend dat onder de 1000 ‘overige’ meldingen een aantal zwaardere zaken staan, zoals zware mishandeling (51), aanranding (47) en (poging tot) moord of doodslag (31). Er viel daarbij één dode, zei Harbers dinsdag. Die verzamelcategorie overig beslaat ruim 20 procent van het totaal aantal politieregistraties.

Grove indicator

Het is bekend dat politiecijfers een grove indicator zijn voor daadwerkelijke criminaliteit en dat blijkt ook verderop in de rapportage. Van de oorspronkelijke 4600 meldingen neemt het Openbaar Ministerie er een kleine 60 procent na onderzoek in behandeling: 2610 stuks. Dat heeft allerlei redenen. Zo kan het vermoeden zijn dat er onvoldoende bewijs is of dat een zaak niet zwaar genoeg is om veel moeite voor te doen. In het werk van het OM is die beslissing aan de orde van de dag. Die 2610 meldingen – want dat zijn het nog steeds – zouden zijn gepleegd door 2710 asielzoekers.

Het aandeel van de categorie overig, bij registraties nog ruim 20 procent, is na dit filter gehalveerd tot 10 procent. Of dat ook betekent dat de zwaardere feiten als zware mishandeling en aanranding blijkbaar minder vaak bewezen worden geacht, is moeilijk te zeggen juist omdat ze nu eenmaal in een verzamelcategorie zijn gestopt.

Bij nader inzien wordt van de mogelijke 2610 misdrijven alsnog 12 procent niet vervolgd, het zogeheten sepot. Ook dat kan allerlei redenen hebben: toch niet genoeg bewijs bijvoorbeeld. Een iets kleinere groep krijgt een boete of zogenoemde OM-straf. Bijna drie kwart, oftewel 72 procent, komt voor de rechter. Die acht in 93 procent het misdrijf bewezen. Zo resulteren de 4600 incidenten uit het rapport in 1748 bewezen misdrijven. Hoeveel zware zaken daar bij zitten, is niet uit de cijfers te halen.