Wat weten we over de werking van Red Bull, Bullit en andere pepdranken?

Vooraf gesteld, een of twee blikjes per week zijn zo schadelijk niet. Het gaat om overmatig gebruik van meerdere blikjes per dag. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde zegt dat sommige tieners van twaalf jaar tot zes blikjes per dag drinken. Dat is schadelijk, laten diverse onderzoeken zien. Pepdranken bevatten cafeïne. Diverse richtlijnen gaan ervan uit dat ongeveer 2,5 milligram cafeïne per kilo lichaamsgewicht geen kwaad kan. Een blikje energiedrank bevat ongeveer 80 mg cafeïne. Een tiener zit na een blikje dus al tegen het maximum aan.

Er wordt steeds meer pepdrank gedronken

Wereldwijd dan. In 2013 was de mondiale pepdrankenmarkt goed voor 39 miljard dollar. In 2021 zal dat naar verwachting 61 miljard dollar zijn.

De Europese voedselwaakhond EFSA heeft in 2011 onderzoek laten doen naar het gebruik in Europa. Daaruit bleek dat in Nederland 68 procent van de jongeren tussen de 11 en 18 jaar weleens een energiedrankje pakt. Hoeveel zij drinken is niet bekend. Wel bekend is dat Europees jongeren gemiddeld 2,1 liter per jaar drinken. Maar dat percentage zegt niets over het aantal probleemdrinkers.