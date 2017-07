Wat werd er besproken op het lange onderonsje tussen Trump en Poetin?

Want naast een formeel overleg, in aanwezigheid van minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson, blijkt de Amerikaanse president op 7 juli ook tijdens het diner uitgebreid met zijn Russische collega te hebben gesproken. En daar was niemand van zijn staf bij.

Volgens Bremmers informanten duurde het gesprek een uur, dat maakt het on­waar­schijn­lijk dat het over koetjes en kalfjes ging

Pas dinsdag gaf het Witte Huis de ontmoeting toe, nadat de Amerikaanse politicoloog Ian Bremmer het onthulde. Die had er over gehoord van andere aanwezige regeringsleiders, die het lange onderonsje, tijdens het informele diner voor hen en hun partners, uiterst merkwaardig hadden gevonden. Volgens een woordvoerder ging Trump tegen het einde van het diner naar Poetin, en sprak hij ‘kort’ met hem. Maar volgens Bremmers informanten was het een uur. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat het over koetjes en kalfjes ging.

Het eerdere formele overleg tussen de twee duurde ruim twee uur. Een gesprek onder vier ogen tussen Trump en Poetin zal zijn medewerkers vermoedelijk zorgen baren: in mei lekte uit dat de Amerikaanse president in een gesprek met de Russische minister van buitenlandse zaken, Sergei Lavrov, en de ambassadeur in de VS, Sergei Kislyak, zijn mond voorbij had gepraat. Hij vertelde hen over door IS geplande aanslagen dingen die de VS hadden gehoord van een ander land, naar verluidt Israël.

Die informatie had niet met andere landen mogen worden gedeeld, om de bron ervan niet in gevaar te brengen. Trumps campagne werd, al of niet met medeweten van hem of zijn medewerkers, gesteund door Russische hack-activiteiten. Hij wilde dat maar met moeite toegeven, en sprak ook na zijn verkiezing opvallend vriendelijk over Poetin.

Woensdag werd bekend dat de VS in Syrië een belangrijke Russische wens in vervulling laten gaan door te stoppen met het bewapenen van rebellen die het regime van Bashar al-Assad omver willen werpen. Trump twitterde dinsdagavond dat het ‘nepnieuws-verhaal over geheim diner’ met Poetin ‘ziek’ was. En hij werd, in meer diplomatieke termen, bijgevallen door gastvrouw Angela Merkel, wier woordvoerder meldde dat zij in elk geval niet verbaasd was geweest over het grote of kleine onderonsje tijdens een diner dat immers bedoeld was om informele contacten te bevorderen.

Nieuwe ambassadeur Voor het formele contact tussen Rusland en de VS bewandelt Trump eveneens een ongewone weg: hij gaat Jon Huntsman voordragen als ambassadeur in Moskou. Huntsman is een zwaargewicht, maar politiek gezien geen voor de hand liggende keus. Hij was gouverneur van Utah en ambassadeur in China. In 2012 probeerde hij tevergeefs de Republikeinse nominatie voor het presidentschap te veroveren. Tijdens de campagne in 2016 was hij Trump in eerste instantie goed gezind, maar liet hem vallen na het opduiken van een opname waarop de kandidaat opschepte over het aanranden van vrouwen

