Wat we weten over Barcelona-dader Younes Abouyaaqoub

De Spaanse krant El País sprak met vier vrienden van Abouyaaqoub, die hem al van jongs af aan kennen. Een zat bij hem in het voetbalteam in zijn woonplaats Ripoll, zo’n honderd kilometer ten noorden van Barcelona.

Lees verder na de advertentie

De vrienden zijn geschokt door de terreuraanslag waarin Younes Abouyaaqoub een bloedige sleutelrol had. Hij was naar wordt aangenomen de bestuurder van de bestelbus die hij met hoge snelheid door de drukke straat La Rambla joeg, zigzaggend om maar zo veel mogelijk slachtoffers te maken. Vijftien mensen kwamen om en meer dan honderd raakten gewond, van wie er acht in kritieke toestand zijn.

'Mijn ouders zeiden altijd dat ik een voorbeeld aan hem moest nemen' Vriend van Younes Abouyaaqoub

Eerder gisteren, nog voor zijn dood, kwam El País al met enkele nieuwe beelden van Abouyaacoub van direct na de aanslag, als hij ogenschijnlijk rustig door de bekende markt La Boqueria loopt, naast de Rambla. Hij heeft een zonnebril opgezet en slaagt erin zich in de paniek uit de voeten te maken.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

De Spaanse krant El País publiceerde gisteren nieuwe beelden van bewakingscamera's van direct na de aanslag. De persoon in beeld zou Abouyaacoub zijn, die ogenschijnlijk rustig door de markt La Boqueria loopt, naast de Rambla. Met een zonnebril op slaagt hij erin zich uit de voeten te maken. © AP

Zijn vrienden, die alleen anoniem willen reageren, kunnen het nog niet geloven. Een van hen zegt: “Hij was een toffe gast. Ik snap dat je dat moeilijk te geloven vindt na wat er is gebeurd, maar dat is zoals wij hem kenden. Ik kan het allemaal gewoon niet begrijpen”.

Een van de beste studenten Younes Abouyaaqoub werd in 1995 geboren in de plaats M’rirt in het arme binnenland van Marokko. Als Younes vier is emigreren zijn ouders naar Ripoll, waar hij sindsdien heeft gewoond. Hij komt uit een gezin van vijf kinderen, de jongste is een meisje van drie. 'Er moet iets heel geks in hem gevaren zijn, want hij was een goeie vent' Vriend van Younes Abouyaaqoub in El País Naar verluidt studeert hij met prima cijfers af als elektrotechnisch ingenieur aan een hogeschool in het centrum van Ripoll, waar hij een van de beste studenten was. Abouyaaqoub krijgt een vaste baan bij een metallurgisch bedrijf aan de rand van Ripoll. Tekst loopt door onder de afbeelding. Las Ramblas in Barcelona, waar vorige week donderdagavond de aanslag plaatsvond. © Getty Images Younes had volgens zijn vrienden twee passies: auto’s en voetbal. Hij haalde als een van de eersten van zijn vrienden zijn rijbewijs toen hij achttien was en bezat achtereenvolgens een Seat Ibiza, een BMW en een Citroën C5. In Ripoll trainde hij de jeugd van zijn voetbalclub. “Hij speelde in de wijk ook vaak voetbal op straat. Hij was een kei.” Volgens zijn vrienden was Younes Abouyaaqoub een rustige jongen, die ‘nooit in de problemen kwam, in tegenstelling tot wij zelf’. “Mijn ouders zeiden altijd dat ik een voorbeeld aan hem moest nemen”, zegt een van de vrienden. Younes’ broer Houssaine maakte ook deel uit van de terreurcel, evenals zijn neven Mohamed en Omar Hychami. Houssaine en de twee neven werden in Cambrils neergeschoten door de politie bij de aanslag met een Audi A3 in de nacht van donderdag op vrijdag, waarbij een vrouw om het leven kwam. Ook de twee andere terroristen in de auto werden doodgeschoten. Vandaag meldde de Franse minister van binnenlandse zaken dat diezelfde Audi - met vier inzittenden - vijf dagen voor de aanslag bij Parijs is geflitst. Meer details daarover zijn nog niet bekend. 'Wat hen ook veranderd heeft, het is in Europa gebeurd' Tante van Abouyaaqoub

Gebroken vrouw Met twee dode zoons die bloedige terreuraanslagen pleegden, is hun moeder Hannou Ghanimi een gebroken vrouw, zeggen familieleden die El País ook sprak. Volgens hen heeft de moeder niet geslapen sinds de aanslag, huilt ze alleen maar en krijgt ze hulp van familie en kennissen. Toen vorige week na de aanslag de betrokkenheid van Younes bleek, distantieerden tientallen familieleden en vrienden in Ripoll zich in het openbaar van de terreurverdachte. Zijn moeder riep hem op zich over te geven aan de politie. Ghanimi zei hem liever in de cel te zien dan dood. Maar Abouyaaqoub geeft daaraan geen gehoor, en zet zijn vlucht voort. Onderweg rooft hij in Barcelona een auto, waarbij hij de 34-jarige eigenaar met messteken vermoordt, zijn vijftiende slachtoffer. Tekst loopt door onder de afbeelding. Rouwenden bij een plaats in Barcelona waar kaarsen en bloemen voor de slachtoffers van de aanslag zijn neergezet. © Getty Images Nadat hij door een politieafzetting is gereden verlaat hij de auto en vlucht voor zover bekend te voet verder richting een dunbevolkt gebied ten westen van Barcelona. Daar werd hij gisteren in een wijngaard gesignaleerd en gedood door politieagenten, toen hij een bomgordel liet zien. Die bleek later nep te zijn. De politie gelooft dat hij bij zijn vlucht hulp heeft gehad, en zet het onderzoek voort. Twee weken geleden hebben zijn vrienden in Ripoll Younes Abouyaaqoub voor het laatst gezien, en hoe hij geradicaliseerd is weten ze niet. “Er moet iets heel geks in hem gevaren zijn, want hij was een goeie vent. Ik zou me niet eens durven voorstellen hoe zijn familie er nu aan toe is.” Younes’ familieleden in Marokko zijn eveneens ernstig geschokt. "Ik wilde dood, ik kon het niet geloven", zei oma Chrifa Hychami toen ze hoorde van de betrokkenheid van de jongens bij de terreuraanslagen. Tekst loopt door onder de afbeelding. Marokkanaanse familieleden van enkele van de terroristen in M'rirt, waar ook Younes Abouyaaqoub oorspronkelijk vandaan komt. "Ik wilde dood, ik kon het niet geloven", zei oma Chrifa Hychami toen ze hoorde van de betrokkenheid van de jongens bij de terreuraanslagen. © REUTERS

Handen weigeren De familie merkte dat Younes religieus conservatiever was geworden, toen hij en zijn neef Mohamed afgelopen maart onverwachts in M’rirt opdoken, en vrouwen geen hand meer wilden schudden, zeiden zij tegen persbureau Reuters. “Tot vorig jaar was Younes volkomen normaal, maar toen hij ons eerder dit jaar bezocht, weigerde hij ons een hand te geven, net als Mohamed”, vertelt een nicht van hem. Volgens haar vertoonde Mohamed al langer conservatief gedrag en heeft hij Younes beïnvloed. Tante Fatima Abouyaaqoub denkt dat de imam in Ripoll, Abdelbaki Es Satty, verantwoordelijk is voor radicalisering van de jonge leden van de terreurcel, vrijwel allen rond de twintig jaar oud. Es Satty kwam een avond voor de aanslagen om bij een explosie in een huis in de plaats Alcanar, ten zuiden van Barcelona, waar de terreurcel bezig was om bommen te maken met gasflessen. Volgens de tante zijn de jongeren in elk geval niet in Marokko geradicaliseerd: “Die jongens konden niet eens Arabisch lezen. Wat hen ook veranderd heeft, het is in Europa gebeurd”. Lees alle berichtgeving over de aanslagen in Spanje in ons nieuwsdossier.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.