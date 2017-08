Wat we tot nu toe weten over de terreuraanslag in Barcelona

Een bestelbus reed gisteren even na vijf uur ‘s middags met hoge snelheid in op voetgangers in een door toeristen veel bezochte wijk in Barcelona. Volgens ooggetuigen en de Catalaanse politie reed het busje opzettelijk zigzaggend mensen aan, met als doel zo veel mogelijk van hen te raken. Er brak grote paniek uit toen het busje aan kwam racen en mensen renden alle kanten op om een veilig heenkomen te zoeken in winkels of bars. Volgens ooggetuigen was de politie zeer snel ter plaatse en grendelde de wijde omgeving af op zoek naar de dader of daders. Zeker dertien mensen kwamen volgens officiële cijfers om bij de aanslag en meer dan tachtig raakten gewond, onder wie ongeveer vijftien zwaargewonden.

In het hart van het bij toeristen zeer populaire wijk van de Ramblas, een straat die is opgedeeld in verschillende delen (ramblas). De wijk is doorgaans erg druk vanwege de vele bars, restaurantjes en bezienswaardigheden. La Rambla, die ruim een kilometer lang is, loopt vanaf het centrale Plaça de Catalunya tot aan de zee. Het midden is alleen toegankelijk voor voetgangers. De boulevard is ook een belangrijk verkeersknooppunt voor het openbaar vervoer, met bushaltes en metro- en treinstations. Langs de promenade worden vaak evenementen georganiseerd.

De autoriteiten zijn druk bezig met het identificeren van de slachtoffers van de aanslag. Onder hen zullen vermoedelijk een aantal toeristen zijn, maar hoeveel is nog niet duidelijk. De Belgische minister van buitenlandse zaken meldde dat er een Belg is omgekomen. Het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag maakte bekend dat drie Nederlanders gewond zijn geraakt, maar dat zij buiten levensgevaar zijn. De Spaanse autoriteiten meldden zo snel mogelijk met meer informatie naar buiten te zullen komen, en dat nauw wordt samengewerkt met de ambassades van de betrokken landen.

Wie zijn de daders?

Hoeveel daders er betrokken waren bij deze aanslag is nog niet precies duidelijk. De Catalaanse politie zette een klopjacht in op andere mogelijke daders en heeft twee mannen gearresteerd, een uit Marokko en een uit de Spaanse enclave Melilla in Noord-Afrika. De Marokkaanse arrestant is een zekere Driss O, een man van rond de 27 jaar oud die legaal in Spanje zou hebben gewoond. O. zou in Barcelona de twee busjes gehuurd hebben die bij de aanslag werden gebruikt, een om die uit te voeren, de ander om in te vluchten. De laatste is vermoedelijk teruggevonden in Vic, een kleine plaats ten noorden van Barcelona. O. gaf zichzelf aan bij de politie nadat die zijn foto had verspreid en zegt niets met de aanslag te maken te hebben. Zijn paspoort was gestolen, zo vertelde hij.

De man uit Melilla werd opgepakt in Alcanar, een plaats 200 kilometer ten zuiden van Barcelona. Daar was gisteravond een explosie in een huis, waar volgens de politie explosieven werden gemaakt met gebruik van gasflessen. Een persoon kwam daarbij om. De politie zei eerder al dat ze vermoedde dat er een verband was tussen de explosie en de aanslag op de Rambla.

De politie gelooft dat geen van beide arrestanten de bestuurder is geweest van het busje dat gebruikt werd voor de aanslag. De chauffeur daarvan is te voet gevlucht en was gisteravond nog niet opgepakt.

In een ander incident schoot de politie bij een verkeerscontrole aan de rand van Barcelona een man dood, die inreed op agenten die hem wilden aanhouden. Hij verwondde twee agenten en werd tijdens een achtervolging gedood. Later gisteravond meldde de politie dat de man vermoedelijk niets te maken heeft met de terreuraanslag.