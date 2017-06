Wat we tot nu toe weten over de ransomware-aanval

Hoe grootschalig is de uitbraak?

Er lijken organisaties in verschillende Europese landen getroffen. Vooral Rusland en Oekraïne zijn doelwit, maar daarnaast ook Polen, Italië, Duitsland en Frankrijk, aldus Kaspersky Lab. Het beveiligingsbedrijf spreekt over zo’n tweeduizend aangevallen gebruikers tot nu toe.

Ook Nederlandse organisaties zijn getroffen. Zeventien containerterminals van Maersks dochterbedrijf APM, waaronder twee in Rotterdam, zijn besmet met de gijzelsoftware. Ook pakketvervoerder TNT Express liet weten dat het last heeft van 'inmenging' in sommige systemen. Het bedrijf is bezig de situatie in kaart te brengen en maatregelen te treffen. Medicijnfabrikant MSD is ook getroffen door een cyberaanval. Het gaat om de locaties in Oss en Haarlem, en waarschijnlijk ook om fabrieken in andere landen. De productie ligt deels stil. Het bedrijf kan niet zeggen of er sprake is van ransomware en hoe lang het duurt om de systemen te herstellen.