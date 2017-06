Wat we tot nu toe weten over de aanslag in Londen

© AP

- Op London Bridge reed rond 10 uur 's avonds lokale tijd een bestelbusje in op voetgangers.



- Het busje reed door naar Borough Market waar de drie mannelijke aanslagplegers uitstapten en mensen neerstaken.



- In totaal werden zes voorbijgangers gedood. Dertig mensen raakten gewond.



- Politieagenten kwamen snel ter plekke en schoten de drie dood.



- Ambulancediensten in Londen hebben de gewonden naar zes verschillende ziekenhuizen gebracht.



- De incidenten worden door de politie behandeld als een terreuraanslag.



- De mannen droegen vesten die eruit zagen als bomgordels maar die bleken nep.



- Enkele uren na de incidenten hoorden journalisten vier explosies in de getroffen gebieden.



- De politie roept het publiek op kalm te blijven maar alert. Het advies aan iedereen in de buurt van de aanslagen: 'run, hide, tell', oftewel: 'Ren weg, zoek dekking, en maak een melding'.



- Zondagochtend houdt de Britse premier Theresa May een crisisvergadering.



- De politie kondigt aan dat er de komende dagen meer agenten op straat zijn.

