Wat voor bacteriën krioelen in mijn buitenbad?

Een lezer wil een ijsbad in zijn tuintje, mailt hij. "Om me iedere dag in onder te dompelen als ik wakker word." Hij is geen zuivere volgeling van 'iceman' Wim Hof, de goeroe die badderen tussen ijsklontjes voorstaat: twintig graden is de lezer koud genoeg. Hij wil vooral niet te veel water verbruiken, schrijft hij. Hoeveel dagen achtereen kan hij buiten in bad zonder het water te verversen?, is zijn vraag.

Dat is afhankelijk van allerlei factoren, vertelt Paul van der Wielen, onderzoeker microbiologie bij KWR Watercycle Research Institute. "Het ligt eraan waarmee de lezer zijn buitenbad vult."

In water uit de sloot zitten binnen een paar uur vervelende bacteriën, legt hij uit. Met regenwater is het risico ook groter. Van der Wielen adviseert drinkwater. "Daar zitten weinig voedingsstoffen voor bacteriën in. Maar het is niet zo dat je een bad met drinkwater weken kunt laten staan, er kunnen namelijk ook ziekteverwekkende organismen ingroeien. Mijn advies is: verschoon het minstens eens per week, bij warm weer eens in de paar dagen."

Voor welke bacteriën moet de lezer bang zijn als hij zijn 'ijsbad' niet genoeg ververst? "De gevaarlijkste bacterie is de legionellabacterie", legt Van der Wielen uit. "Die is alleen besmettelijk als je hem inademt of je verslikt in het water. Afhankelijk van je weerstand, loop je een longontsteking op. Die is in één op de tien gevallen dodelijk."

Kinderen zijn gevoelig voor infecties, omdat hun immuunsysteem nog niet is volgroeid

De meest voorkomende ziekteverwekkende bacterie is de Pseudomonas-bacterie. Die kunnen mensen oplopen als ze veel zwemmen in natuurwater. "Deze beruchte bacterie veroorzaakt oorinfecties, maar die zijn gelukkig goed te behandelen", legt de microbioloog uit.

Overigens bepaalt het materiaal waarvan het bad gemaakt is, hoe gunstig het klimaat voor bacteriën is. In een opblaasbadje gedijen bacteriën beter en groeien ze sneller. Ook een houten bad, zoals een hot tub, werkt niet goed, legt Van der Wielen uit. De lezer kan volgens hem het beste een bad van roestvrij staal in zijn tuin zetten, ook al ziet dat er misschien niet zo jofel uit.

Dagelijks verversen De lezer mailt dat hij van plan is een zeiltje te kopen voor over zijn bad. "Een goed idee", zegt Van der Wielen. Anders schijnt de zon in het water en groeien er algen. Daardoor kan de lezer een allergische reactie op zijn huid krijgen: bultjes, jeuk. Ook kunnen vogels en andere dieren in het water poepen, van die zogeheten 'fecale bacteriën en virussen' kunnen mensen diarree krijgen. Als er in open water zoveel bacteriën rondwemelen, moeten ouders met kleine kinderen die dan wel in een zwembadje laten spelen? "Dat kan prima", zegt Van der Wielen. "Maar mijn advies is om het water dagelijks te verversen. Kinderen zijn gevoelig voor infecties, omdat hun immuunsysteem nog niet is volgroeid. Ook kunnen zij per ongeluk in het water poepen, waardoor bacteriën verspreid worden." Terug naar de lezer. Of ijsbadderen überhaupt de gezondheid ten goede komt, weet Van der Wielen niet. "Daarover zijn de wetenschappelijke onderzoeken niet eenduidig." Vooralsnog is douchewater altijd schoner, weet hij. Maar bij het krieken van de morgen wakker worden in een koud bad, terwijl de bomen ruisen en de vogels zingen, is ook wat waard, erkent hij. Ook een gezondheidsvraag? Mail naar gezondheid@trouw.nl

