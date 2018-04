Wat u moet weten over de nieuwe treinverbinding met Londen

Vanochtend vroeg is de eerste Eurostar vertrokken vanuit hartje Londen richting Amsterdam Centraal Station. Het is een treinreis zonder overstap, die minder dan vier uur duurt. Maar wie ook de heenreis van Amsterdam naar Londen met de trein wil afleggen, moet wel overstappen en doet er een stuk langer over. Vijf vragen over de nieuwe treinverbinding met Londen.

Kun je nu eindelijk snel met de trein van Amsterdam naar Londen? Nee, de heenreis gaat helaas niet sneller dan voorheen. Om een goede aansluiting te hebben is het het handigst om eerst de Thalys naar Brussel te nemen. Vervolgens stapt u in Brussel over op de Eurostar naar Londen. De totale reis naar Londen duurt dan 4 uur en 45 minuten. Het is ook mogelijk om met de Intercity Brussel aan te sluiten op de Eurostar. Dan duurt de reis echter 5 uur en 40 minuten. Met de IC Brussel reizen is wel goedkoper.

Rijdt de trein van Londen naar Amsterdam wel in een keer door? Ja, dat wel. Vanaf station Londen St. Pancras rijdt de trein in een keer naar Amsterdam Centraal. Overstappen is niet nodig. De terugreis duurt daarom een stuk korter dan voorheen: slechts 3 uur en 41 minuten. Vanaf Brussel rijdt de trein namelijk met 300 kilometer per uur. Inchecken voor de reis moet minimaal 30 minuten van tevoren.

Waarom kun je niet gewoon vanaf Amsterdam Centraal in een keer met de Eurostar naar Londen reizen? Dat was oorspronkelijk wel de bedoeling, maar het is de Britse en Nederlandse overheid nog niet gelukt om een verdrag te sluiten dat mogelijk maakt dat de paspoort- en veiligheidscontrole in Nederland plaatsvindt. Zo'n verdrag is noodzakelijk omdat het Verenigd Koninkrijk buiten het Schengengebied valt waarbinnen vrij reizen mogelijk is. "Dat de Brexit er nu ook nog zit aan te komen, maakt het sluiten van zo'n verdrag er niet makkelijker op", zei Roger van Boxtel, topman van de NS eerder. De verwachting is dat de overeenkomst over de paspoort- en veiligheidscontrole op Amsterdam en Rotterdam Centraal er pas eind 2019 gaat komen. Zonder overstap in minder dan vier uur naar Londen met de trein kan dus waarschijnlijk pas begin 2020.

Maar er vertrekt wel een Eurostar vanaf Amsterdam Centraal. Kun je daar niet in blijven zitten? Nee, want de reiziger moet verplicht door de paspoortcontrole voordat hij van Brussel naar Londen mag reizen. De Eurostar vanuit Amsterdam rijdt na een stop van 28 minuten in Brussel door naar Londen, maar deze stop is te kort om de trein uit te stappen, door de paspoortcontrole te gaan en weer in te stappen. Vandaar dat een reiziger vanuit Amsterdam het beste met de Thalys kan reizen om vanuit Brussel verder te rijden naar Londen.