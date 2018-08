Wat te doen met de hond als u op vakantie gaat?

In de ene speelweide rennen jonge honden enthousiast rond, in een andere liggen twee oudere dieren gedistingeerd in de schaduw. De katten trekken loom hun eigen plan. In Dierenhotel Camping Kennels verblijven zestig katten, honderdtachtig honden en wat konijnen en vogels.

Deze opvang is 'Het vakantieadres voor uw kat en hond', aldus het bord bij de ingang. "Omdat wij denken dat dieren het hier leuk vinden", zegt eigenaar Mirjam Riecker terwijl ze een rondleiding geeft. Het terrein in de bossen van Soest bestaat uit kennels, binnen- en buitenplekken voor de katten en veertig speelweides voor honden. Zo kunnen de jonkies, de oudjes, de pubers, de kleine, de grotere, de druktemakers en de bedeesde beesten allemaal vijf uur per dag buiten spelen.

Bloeiende bedrijfstak Riecker bestiert haar dierenhotel al 22 jaar en heeft de manier waarop mensen met hun huisdieren omgaan zien veranderen. "Dieren dienen niet meer enkel om het erf te beschermen of muizen te vangen. Huisdieren zijn onderdeel van het gezin. Mensen moeten soms huilen als ze hun dier hier achterlaten, alsof ze een kind wegbrengen." © Werry Crone Doordat Nederlanders ook nog eens vaker en langer op vakantie gaan en niet meer altijd een beroep kunnen of willen doen op de buren, is de huisdierenopvang een bloeiende bedrijfstak. Er zijn zo'n tweehonderd dierenpensions, zegt voorzitter Joost de Jongh van brancheorganisatie Dibevo. Vijf jaar geleden waren dat er volgens hem nog honderdvijftig. "Maar de pensions die er zijn worden ook groter. Dus zo'n getal zegt niet alles." Sommige van die pensions zijn luxer dan andere, ongeveer de helft heeft een keurmerk 'Dierbaar'. De Jongh: "Dat vergelijk ik altijd maar met het verschil tussen een gewoon restaurant en een sterrenrestaurant. In een restaurant zonder sterren kun je prima eten, niets mis mee, maar een sterrenrestaurant geeft toch iets extra's." Dierenhotel Camping Kennels is zo'n sterrenrestaurant. Dat betekent dat er bijvoorbeeld extra eisen worden gesteld aan de ruimte die dieren hebben of aan de opleiding van het personeel. "Van de wet mag ik een poes bijvoorbeeld drie weken in een hok laten van 90 bij 90 centimeter", zegt Riecker. "Hier hebben ze veel meer ruimte." Ze loopt weg, pakt een eikeltje dat van een boom is gevallen en geeft het aan een van de katten om mee te spelen. Kattenhotel Katnapolsky in Nuenen adverteert met jazzmuziek en gestreken dekbedjes Sommige dierenpensions venten het hotelgevoel verder uit dan Riecker. Zo adverteert Kattenhotel Katnapolsky in Nuenen met jazzmuziek en gestreken dekbedjes. "Thuis liggen katten ook graag op een schoon dekbed", zegt eigenaar Christel Kauffeld. Het pension ziet er op de foto's erg luxe uit. "Alles heeft met sfeer te maken, dus kies ik voor materialen die warmte weerkaatsen."

Goed voer Voor Riecker is de luxe uitstraling minder belangrijk. "Een dier kijkt: is het hier comfortabel en voel ik me veilig? Die heeft echt niet door of de kleuren van het hok wel mooi bij elkaar passen." Wat ze wel erg belangrijk vindt: goed voer. Dieren raken vaak van slag door nieuw voer, maar het is geen doen om elk beestje zijn eigen brokken te geven. "Ik heb net zo lang gezocht tot ik voer vond waar de dieren geen diarree van krijgen als ze erop overstappen", zegt Riecker. "Het is zo veel mogelijk vrij van kleurstoffen en conserveringsmiddelen. Waarom? Omdat het ongezond is als dat er veel in zit. Daar let je toch ook op in je eigen voedsel?" Maar dieren moeten uiteindelijk terug naar huis. Raken ze niet veel te verwend van alle goede zorgen? Riecker lacht: "Ja, het is hier toch een hotel? Op vakantie wil jij toch ook extra lekker eten?" © Werry Crone

Handel in schuldgevoel Voor een plek in een pension betalen baasjes meer dan voor een opvangplek in een asiel, maar ook dan lopen de prijzen sterk uiteen. Op sommige plekken kunnen katten al terecht voor minder dan een tientje per dag, op andere kost de kattenopvang bijna twintig euro. Voor honden hangt de prijs sterk af van de grootte en soms van het ras. Het lijkt overigens niet zo te zijn dat een opvang met het keurmerk 'Dierbaar' per definitie duurder is dan een zonder. Waarom willen mensen hun dier naar een hotel brengen? "We humaniseren dieren steeds meer", zegt Joost de Jongh van brancheorganisatie Dibevo. "We zorgen beter voor ze dan vroeger." Dierenopvang is een vak, benadrukt hij. "Ik vind het heel onverstandig om een huisdier in de vakantie aan de buren over te laten. Die kennen het dier niet zoals jij én hebben geen opleiding om signalen bij dieren te herkennen die belangrijk zijn." Bioloog en schrijver Midas Dekkers, zelf fervent poezenliefhebber, houdt het op slimme handel. "De mens wil, egoïstisch als die is, graag op vakantie", zegt hij. "Maar daardoor kampt de mens met een schuldgevoel naar het huisdier en een schuldgevoel is het akeligste wat er bestaat. Dat is een prachtige handel natuurlijk, iemand de mogelijkheid geven dat af te kopen door te zeggen dat zijn poes tijdens de vakantie in een kattenparadijs verkeert."