Wat sport betreft is Nederland in Pyeongchang geslaagd, wat imago betreft iets minder

Jeroen Bijl is een blij man. De chef de mission van de Nederlandse ploeg lacht bij zijn afsluitende persconferentie in het Holland House, waar de laatste oranje slingers van het feest nog worden opgeruimd. Reden tot feest was er genoeg voor Nederland op de Winterspelen in Pyeongchang.

In Zuid-Korea lieten de langebaanschaatsers zien nog steeds te heersen in de olympische oval. In Sotsji vier jaar geleden haalde de ploeg het onwaarschijnlijke aantal van 24 medailles, nog nooit vertoond. Het zou een incident zijn, een zeldzame uitschieter.

Bijl stelde de ondergrens nu bij dertien medailles, en zou tevreden zijn met vijftien stuks. Dat bleek bescheidenheid. Er werd weer een mokerslag uitgedeeld op het ijs. In Pyeongchang kwam de teller voor Nederland op twintig medailles. Daarvan kwamen er vier uit het shorttrack. Bijl, die na Pyeongchang afzwaait, sluit zijn missie daarmee tevreden af. Hij ziet de oogst als het bewijs dat de topsportstructuur in Nederland werkt.

Er was een historische medaille in het shorttrack, waar Suzanne Schulting de eerste olympische shorttrackkampioen werd. Het goud kwam voor de 20-jarige Friezin misschien uit de lucht vallen. De basis voor haar titel werd gelegd in een topsportprogramma dat twaalf jaar geleden is opgezet. Bondscoach Jeroen Otter zette daarin volgens Bijl de laatste stap dat tot dit ‘buitengewone succes’ volgde. Jorien ter Mors werd de eerste sporter in de geschiedenis van de Winterspelen die medailles haalde op twee disciplines: langebaanschaatsen en shorttrack.

Pyeongchang was in meerdere opzichten een historische editie. Sven Kramer en Ireen Wüst werden in Zuid-Korea de meest succesvolle olympiërs van Nederland. Met elf olympische medailles is Wüst ’s lands meest gedecoreerde sporter.

Discussie

Er waren verrassende winnaars met het goud op de 5 kilometer voor Esmee Visser, de spring in ’t veld die drie maanden geleden nog niet wist wanneer de Spelen waren. Op dag één verraste Carlijn Achtereekte met goud op de 3 kilometer, waarmee ze Ireen Wüst onttroonde. Door het volledig oranje podium op die avond - het bleef bij één ‘clean sweep’ - barstte er weer een discussie los over of het schaatsen nog wel leuk was om naar te kijken met al die Nederlandse medailles. Maakte het succes de sport niet kapot?

Naast alle mooie momenten, werd er ook historisch vaak crisisoverleg gepleegd door sportkoepel NOC-NSF. In de eerste week zorgde berichtgeving in de Volkskrant over Jillert Anema tot veel onrust in de ploeg. De coach zou in Sotsji een poging tot matchfixing hebben gedaan. De boel werd gesust door het IOC, dat in een recordtijd een verklaring naar buiten bracht waarin stond dat de Nederlandse sportkoepel op de juiste manier had opgetreden.

Daarna kwam schaatser Jan Blokhuijsen onder vuur te staan met een opmerking over het eten van hond. Hij zei in zijn persconferentie dat Koreanen honden beter moesten behandelen. Daar waren de Koreanen niet van gediend. Blokhuijsen zei sorry, maar het was nog niet klaar die dag met de excuses vanuit de ploeg. Sven Kramer en Koen Verweij gooiden bij hun huldiging een tegel het publiek van het Holland House in. Twee Koreaanse vrouwen raakten daarbij gewond.

In sport geslaagd, in imago minder. Maar de slachtoffers zijn er alweer bijna bovenop en over de medailles zal nog lang worden nagepraat.