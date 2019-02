Wat Spanje en Nederland bindt? De Vuelta en de geschiedenis

En zo komt er weer een grote ronde naar Nederland. Of, met gevoel voor geschiedenis: zo komen de Spanjaarden weer naar Breda. Daar in de Grote Kerk van de ‘meest Spaanse stad van Nederland’ werd woensdag bekendgemaakt hoe het parcours van de 75ste Ronde van Spanje in 2020 drie dagen over Nederlandse grond loopt. Burgemeester Paul Depla van Breda kon een verwijzing naar de Tachtigjarige Oorlog dan ook niet laten. “We geven Breda volgend jaar graag voor één dag over aan de Spanjaarden.”

Het duurt nog anderhalf jaar voor die dag aanbreekt en de precieze startdatum is zelfs nog niet bekend. De Olympische Spelen ‘zitten in de weg’, waardoor nog onzeker is wanneer de Vuelta begint. Koersdirecteur Javier Guillén hoopt op een vrijdagavond. Zondagavond kan dan naar Spanje worden gevlogen. De opening en een ploegentijdrit vinden plaats in Utrecht, daarna volgt een rit van Den Bosch naar Utrecht via de Grebbeberg en de Amerongse Berg en tot slot staat een rit rond Breda op het programma.

Maar juist de historische gebeurtenissen van 450 jaar geleden lijken de komst van de Vuelta te verantwoorden. Het blijft uiteindelijk toch wat vreemd, een start van een Spaanse koers in Nederland. Toch ook weer niet, zegt Vuelta-directeur Javier Guillén in de Grote Kerk. Hij gelooft niet in grenzen. “Kijk alleen al naar de schilderkunst. Jeroen Bosch, El Bosco, Diego Velázquez zijn in beide landen bekend. Cultuur gaat over gebieden heen. Op een andere manier: Nederland is een groen fietsland, wij willen daar als Spaanse steden van leren. Ook daar is dus al uitwisseling.”

410 kilometer door Nederland, alles bij elkaar. In de Grote Kerk wordt er bescheiden voor geklapt. Het is een mediageniek moment, zo met alle burgemeesters, ambtenaren en vertegenwoordigers van alle betrokken gemeentes. Symboliek voorop, toch ook veel promotiepraat. De Nederlandse oud-winnaars Jan Janssen en Joop Zoetemelk zijn ingezet als moderne Heren van Breda, net als Willem van Oranje dat was in de Tachtigjarige Oorlog. De twee staan voor het (succes van het) Nederlandse fietsen en vormen bijna als vanouds de sportieve link tussen de twee landen.

Kasteel

Het is juist een van de oud-renners die de geschiedenis laat liggen. Jan Janssen herhaalt graag ten overstaan van de Spaanse pers (via een tolk, hij spreekt zelf voor het gemak Frans) dat hij juist blij is dat het ‘moderne wielrennen’ naar Nederland komt. De Giro, de Tour, de Vuelta: allemaal zijn ze in de laatste acht jaar in Nederland geweest. “En het is mooi dat de Vuelta de 75ste editie komt vieren.”

In Breda dus, met alle historie. Maar ook in Utrecht, waar de ploegenvoorstelling plaats gaat vinden op Vredenburg. Niet toevallig de plek waar de Spanjaarden in 1577 uit het kasteel op die plek werden verjaagd.

Met de start van de Vuelta is straks elke ronde in Utrecht langs geweest. In 2010 finishte de Giro er een dag en in 2015 werd er met een tijdrit de Tour de France geopend. Dat feitje levert weer een ander stukje geschiedenis op. Nooit eerder verwelkomde één stad de drie grote rondes.