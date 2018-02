Wat oubollig heet, is al lang niet meer grappig

De geschiedenis van het woord zelf begint echter al in het grijze verleden. Oubollig is namelijk terug te voeren op dialectwoorden als abolgigh (boos) of abolg(h)e, die met het versterkende element a zijn afgeleid van dezelfde Germaanse woordvorm waarop gebelgd (boos) en verbolgen (kwaad) zijn terug te voeren. In de Middeleeuwen kreeg oubollig de betekenissen vreemd of dwaas en tot ver in de 17de eeuw werd het woord gebruikt om dwaze of zonderlinge, maar ook lastige of meedogenloze mensen te typeren.

Van wat ouderwets is, kun je houden, maar van denkbeelden die je oubollig noemt, houd je juist niet

Behalve deze negatieve betekenissen kreeg het woord in verband met zaken een positieve(re) betekenis: dwaas op een koddige manier, boertig en zelfs grappig. De huidige associatie met ouderwets dateert uit de tweede helft van de 20ste eeuw. De geregeld aangetroffen schrijffout oudbollig is dus ook nog niet zo oud.