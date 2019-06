Wat moet Sunweb in de Tour de France zonder Tom Dumoulin?

In Tom Dumoulins ‘Kniejournaal’, zoals hij het zelf noemt, was het laatste bericht donderdag dat hij als gevolg van zijn knieblessure niet start in de Ronde van Frankrijk. Voor zijn ploeg, Team Sunweb, was het wéér een nieuwe tegenslag in een toch al niet zo fijn lopend seizoen.

Ploeggenoot Michael Matthews was er nog het meest van ontdaan. ­In een interview bij de NOS vertelde hij vrijdag dat het bericht van Dumoulins afhaken als een heel grote teleurstelling kwam. De hele situatie was ‘verwarrend’, helemaal omdat hij juist in de bergen had getraind ­om Dumoulin te helpen en juist niet zozeer had geoefend op zijn eigen sprint.

Matthews was in de war. Het was teleurstelling in woord en beeld. Is hij synoniem voor verslagenheid binnen de ploeg? Op de Tech Campus in Eindhoven, voorafgaand aan de start van de Nederlandse ZLM Tour, was het gisteren zoeken naar Roy Curvers. De veteraan van de ploeg, die bezig is aan zijn elfde seizoen als prof, maakte al meerdere moeilijke tijden mee. Wat kan hij erover zeggen?

“Tsja, je kan moeilijk zeggen dat het geen teleurstellend jaar is”, zegt hij, leunend tegen de bus van het team. “Maar toch, je kan op twee manieren verliezen. Of je haalt met z’n allen het niveau niet, of er zijn omstan­digheden waardoor niet lukt wat je wil.”

Maar er kwam meer bij. Wilco Kelderman viel in de Ronde van Catalonië en brak een sleutelbeen en nekwervel. Hij is niet op tijd hersteld om de kopman te worden in de Tour. Sam Oomen viel in de Giro en hield daar een gebroken heup aan over. Zijn seizoen is voorbij omdat hij ook werd geopereerd aan een beknelde liesslagader.

Het is dit jaar vooral pech, zegt Curvers. Allereerst de knieblessure waardoor Dumoulin moest uitvallen in de Giro en de Tour de France niet kan rijden. Als je beste renner afhaakt, dan is het al snel moeilijk scoren, beseft ook de routinier.

Kansen

De hoop voor succes in de Tour de France is nu gevestigd op Matthews. Curvers snapt daarom de reactie van de Australische sprinter. “Tom zou veel druk weghalen bij Michael. Nu komt er opeens veel meer druk bij hem te liggen en denkt hij dat hij niet genoeg is getraind om op zijn terrein te winnen. Maar hij wist al dat hij zelf kansen zou krijgen. Ik denk dat hij er een dagje later al anders over had gesproken.”

Voor de ploeg rest niets anders dan kijken naar momenten waarop het ook moeilijk was. “Weet je, ik heb het vaak over het voorjaar van 2017. Toen reden we ook helemaal niets bij elkaar, maar we wonnen de Giro en later in de Tour de France vier etappes en de punten- en bolletjestrui. Het seizoen was weer goed.”

Wat dit jaar wel wezenlijk anders is: Dumoulin is er niet. Curvers: “Je moet het vertrouwen weer krijgen in kleine stapjes. Hoe de jongens die met Cees Bol koersen zich voelden toen hij Sagan versloeg in Californië: dat moeten we hebben. En dat kan in grote wedstrijden, maar ook in kleine koersen. Als het maar gebeurt.”