Wat moet het klimaat nog zonder Urgenda?

De John Lennon van het Hollandse duurzaamheidswereldje. Zo kun je Marjan Minnesma, met gepaste knipoog, best noemen. Een creatieve geest. Met grootse dromen, idealistische principes. Overschakelen op 100 procent schone energie? Het kan volgens de Urgenda-directeur prima. En snel ook.

In 2030 kan álle vervuilende, fossiele energie volgens Minnesma in Nederland volledig weggewerkt zijn. Haar hoofdargument: waar een wil is, is een weg. Precies zoals Beatle Lennon (daar zit hem de crux) het zong over het uitbannen van bloedvergieten in de wereld. 'War is over... if you want it.'

Ferme doelen zijn leidend, bij deze milieuclub die medeoprichter Jan Rotmans omschrijft als 'Gideonsbende', een gedreven clubje dat handelt namens de massa. Het verhaal wil dat Minnesma altijd twee bierviltjes in haar handtas meedraagt. Ze doen dienst als Urgenda's oprichtingsakte, met de beginselen op de achterkant.

Tweede Kamerlid van GroenLinks Liesbeth van Tongeren, oud-directeur van Greenpeace, vindt dat milieuclubs iets moeten toevoegen om bestaansrecht te hebben. "Toen Urgenda van start ging dacht ik: alweer zo'n pressiegroep. Zijn die er niet genoeg?" Haar scepsis was snel weg. "Urgenda's acties waren echt anders. Zelf grote ladingen zonnepanelen gaan inkopen in China, zoiets deed niemand anders."

Maar, om de Beatles-vergelijking nog even af te maken: oorlog is niet zomaar de wereld uit geholpen, vervuiling evenmin. Er zijn nog bergen te verzetten, om de utopie van een volledig schone samenleving te bereiken. Toch is het prille begin er wel. Meer dan ooit staat groene energie en het uitbannen van broeikasgassen en smerige brandstoffen op de agenda. Mede dankzij de inspanningen van Urgenda.

'Wij willen zon'

Urgenda probeert Nederland weg te halen uit de onderste regionen van de duurzame ranglijstjes van landen. De actieorganisatie zette zich op de kaart met 'Wij willen zon'. Via deze actie konden Nederlandse huishoudens zich inschrijven om collectief zonnepanelen in te kopen. Dat was baanbrekend. Samen zonnepanelen aanschaffen scheelde mensen, door schaalvoordelen, geld. En bovendien: een hoop gedoe. De truc van collectieve inkoop herhaalde Urgenda voor zonneboilers.

De actieorganisatie was het afgelopen decennium met allerlei duurzame stunts in de weer. Nog steeds is de inzet breed. Van het stimuleren van (schone) elektrische auto's tot het promoten van duurzame kinderboerderijen. En van het aanjagen van duurzame woningen tot het aanmoedigen van grootouders, om een beter klimaat te eisen voor hun kleinkinderen.

De kli­maat­bood­schap van Urgenda kwam soms over als zware kost

"Acties om huizen te isoleren of samen zonnepanelen te kopen, die vond ik nog wel mooi en constructief", reageert Remco Dijkstra, VVD-klimaatwoordvoerder in de Tweede Kamer. "Dan bied je mensen de mogelijkheid om duurzamer te handelen, als ze dat zelf willen." Maar verder heeft Dijkstra niet veel op met Urgenda. Hij vindt de opvattingen van de actieorganisatie vaak te extreem en vaak onrealistisch. "Urgenda slaat door", zegt hij. In 2030 op alle fronten in de samenleving afstappen van fossiele energie vindt hij overambitieus. "Het is al heel moeilijk om dat in 2050 voor elkaar te krijgen. Ik hoop daarom dat Urgenda als actiegroep realistischer wordt in de doelstellingen."

Ronduit afkeurend is Dijkstra over de aangespannen 'klimaatzaak'. Urgenda won die zaak tegen de Nederlandse Staat, op 24 juni 2015. Het vonnis: Nederland moét in 2020 25 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. Na hoger beroep door de Staat is de zaak formeel nog altijd onder de rechter. "Ik vind die zaak nog steeds helemaal niks. Klimaatbeleid is aan de politiek, daarvoor ga je niet naar de rechter", zegt Dijkstra.