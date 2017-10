Wat maakt liefde liefde?

De twaalfjarige en ik zaten samen aan de keukentafel, zij verzon vragen voor het vak filosofie en ik schilde aardappels.

“Kan ik ooit buiten mijn eigen perspectief kijken?” vroeg ze.

“Goeie!” zei ik.

De afgelopen week had ik hevig verlangd naar een alziend oog, om eens van mijn gekleurde blik op de wereld verlost te zijn. Met dat alziende oog zou ik het plaatje eindelijk in z’n totaliteit kunnen aanschouwen. Dat zou enorm helpen.

Hierna vertelde de twaalfjarige dat in haar klas driekwart van de ouders was gescheiden. In eerste instantie deed me dat goed. We horen erbij, dacht ik. Het zou ook vreemd zijn geweest als we nog wel bij elkaar waren. Welke leuke, vlotte ouders zijn er tegenwoordig nog samen? En: deze kinderen zijn toch allemaal op het gymnasium terechtgekomen, wat maar weer bewijst dat de leerprestaties niet achteruit hoeven te hollen. Nee, wij zijn helemaal niet zo verkeerd bezig. Integendeel.

In tweede instantie dacht ik: ik hoop dat ze dit niet aan haar vader vertelt. Hij mag niet denken dat het normaler is om te scheiden dan om bij elkaar te blijven. Dat de kinderen er niet onder lijden. Dat het cool is zelfs. Want iederéén doet het.

We waren niet de enige sukkelaars, we waren door allemaal nepstellen omringd

In derde instantie stelde ik razendsnel mijn beeld bij van de voorbije ouderavond. Had ik me daar twee uur lang lichtjes zitten schamen, in de veronderstelling dat wij de enige sukkelaars waren, nu bleek dat we door allemaal nepstellen waren omringd.

“Zo hoort het niet, hè mama?” zei de twaalfjarige.

“Nee”, zei ik meteen en deed mijn armen over elkaar.

Ze vertelde dat de meeste ouders al uit elkaar waren gegaan toen hun kinderen nog maar twee of drie waren, en dat ze dat zo zielig vond voor haar klasgenoten.

“Waarom?”

“Zij weten helemaal niet eens wat het is om een gezin te hebben. Ik heb dat tenminste nog wel meegemaakt”, zei ze. “Ik herinner me hoe het was.”

“Zo hoort het absoluut niet te gaan”, zei ik. “Als je dat maar onthoudt.”

“Het is nu eenmaal zo, mama”, zei de twaalfjarige. “Wat wou je anders? Een volksopstand beginnen soms?”

Ik geloof dat dat inderdaad is wat ik zou willen. Want: is iedereen nou gek geworden? Waar zijn we mee bezig?

De tweede filosofische vraag die mijn dochter verzon, was: “Wat maakt liefde liefde?”

“Ook een goeie”, zei ik en zette de aardappels op.

