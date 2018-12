Wat kunnen vliegvelden doen tegen drones?

“Technisch zijn er steeds meer mogelijkheden om drones aan te pakken”, zegt een woordvoerder van de Luchtvaartpolitie. “Maar om ze te gebruiken, is instemming nodig van de rechter. En die is er nog niet.”

Ook in Nederland kan een kwaadwillende bezitter van een geavanceerde drone (te) dicht in de buurt van vliegtuigen komen. Wat gebeurt er in zo’n geval? Denk niet aan het uit de lucht schieten van drones, zegt de politiewoordvoerder. “Dat blijkt niet te werken, en je wilt het zeker niet vlakbij vliegtuigen uitvoeren.” Een drone is in feite een computer. “Als je het signaal verstoort, valt de drone uit. Nog beter is het overnemen van de drone, door te hacken.”

Een ‘anti-drone’ moet drie dingen kunnen, zegt Bart Remes van de Technische Universiteit Delft: de piloot en de drone opsporen, inschatten of het een vijandig exemplaar betreft en zo ja, de drone veilig aan de grond krijgen. Het is volgens Remes een ‘mechanische variant’ van de roofvogels die de politie eerder wilde opleiden als dronebestrijder. Dat bleek te omslachtig.

“Op dit moment zijn er modellen op de markt die losse elementen beheersen, maar de ultieme anti-drone bestaat nog niet.” Bovendien zijn de huidige anti-drones alleen opgewassen tegen de meest voorkomende consumentendrones.

