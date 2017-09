Wat kun je doen tegen 50-plusvoeten?

Het valt een 56-jarige lezeres uit Delft op 'dat er vaak iets mis is met de grote tenen van 50-plusvrouwen'. In deze blote-voeten-in-sandalentijd staat ze daar nog eens extra bij stil. Ze bespeurt vergroeiingen, knobbels en bobbels aan de zijkanten van de voeten of erbovenop.

Haar bekruipt de angst dat haar grote tenen ook die richting op gaan. Ze zag namelijk dat de tenen van haar moeder op latere leeftijd naar binnen kropen en dat aan de zijkant een knobbel tevoorschijn kwam. Ze vraagt zich af of dit soort afwijkingen erfelijk is en of er iets aan gedaan kan worden.

"Inderdaad, knobbels op de voeten zijn erfelijk", legt podotherapeut Michel Boerrigter uit. "Dat blijkt uit de vakliteratuur, maar we zien het ook in de praktijk. Als een vrouw binnenkomt met een knobbel op haar grote teen, zegt ze vaak: dat hadden mijn moeder en grootmoeder ook."

Knobbeltenen vallen extra op in deze blo­te-voe­ten-in-san­da­len­tijd

Knobbel Knobbels komen vaker voor bij dames dan bij heren, legt Boerrigter uit. "Vooral rond de vijftig komen ze tevoorschijn, dat heeft de lezeres goed gezien." De afwijking heet officieel hallux abducto valgus. De grote teen kruipt naar de tweede teen toe, en daardoor ontstaat een bobbel op het grote teengewricht. Doordat de grote teen naar binnen leunt, gaat het bot aan de binnenkant van de voet meer naar buiten staan. Als door een schoen druk komt te staan op dat uitstekende bot, wordt automatisch extra bot aangemaakt. Daar groeit een slijmbeurs overheen; zodoende vormt zich een knobbel. De hallux abducto valgus, ook wel 'scheefstand grote teen' genoemd, kan naast erfelijkheid nog twee oorzaken hebben bij vrouwen. Waar de voeten van mannen na de pubertijd weinig meer groeien, is dat bij vrouwen anders. Na een zwangerschap en in de overgang worden de voeten onder invloed van hormonale processen langer en breder.

Geen oplossing Boerrigter: "Dames van boven de vijftig blijven wel dezelfde schoenen dragen. Ook als hun voeten in winkels worden opgemeten en een maatje groter uitvallen, zeggen ze vaak: 'Ja, maar ik heb altijd maat 40 gehad'. Te krappe schoenen kunnen zo scheefstand van de grote teen veroorzaken, net als een afwijkende voetstand." De lezeres uit Delft vraagt zich af wat te doen aan knobbels, als ze die in de toekomst krijgt. "Een erfelijke factor kun je niet weghalen", aldus Boerrigter. Als een knobbel er eenmaal is, gaat-ie niet meer weg. "Er zijn in de geneeskunde nog geen oplossingen gevonden." Er bestaan wel een soort teencorrectors, die vrouwen 's nachts kunnen dragen om hun tenen te modelleren. "Er is weinig bewijs dat dat werkt", zegt Boerrigter. Alleen goede schoenen dragen helpt, benadrukt hij. Zo kan ook slijmbeursontsteking in de knobbel voorkomen worden. Moeten vrouwen van boven de vijftig de puntschoenen met hakken dan maar laten voor wat ze zijn? Boerrigter: "Ik vind het er heel elegant uit zien, maar podotherapeuten zouden veel minder werk hebben als vrouwen dit soort schoenen niet of minder zouden dragen".

