Wat Kim Jong-un geleerd heeft van de ondergang van Kadafi

Gaat het door of gaat het niet door? Die vraag hangt boven de aangekondigde topontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un, op 12 juni in Singapore. Na harde opmerkingen in Washington en een zeer negatieve reactie in Pyongyang lijken de kansen nu niet best.

Het zou toch al een gekke top worden. De Amerikaanse president Trump accepteerde onverwacht een uitnodiging, overgebracht door een Zuid-Koreaanse delegatie, om de Noord-Koreaanse leider Kim te ontmoeten. Kort daarvoor hadden ze elkaar nog publiekelijk beschimpt.

Veel tijd was er niet meer en in Washington zijn er weinig experts in de regering om de president voor te bereiden. Trump, die bekendstaat om zijn onvoorspelbaarheid, zou vertrouwend op zijn intuïtie wel even een geweldige deal sluiten met Kim, zo liet hij keer op keer weten.

De hele gang van zaken spot met alle erkende regels van de diplomatie. Daarin geldt: bereid je goed voor, verplaats jezelf in de denkwereld van de tegenstander en probeer toe te werken naar een uitkomst die voor beiden acceptabel is. En dat zonder grote woorden vooraf.

Harde taal De afgelopen dagen klonk in Washington juist harde taal. Vooral Trumps adviseur voor de nationale veiligheid John Bolton drukte zich ongelukkig uit, althans voor iemand die hoopt op een succes. Zo zei hij dat Noord-Korea het ‘Libische model’ van ontwapening moet volgen. Die verwijzing is in Pyongyang helemaal verkeerd gevallen. Libië gaf in 2000 inderdaad onder internationale druk zijn streven naar kernwapens op, in ruil voor verlichting van sancties en economische steun. Maar in 2011 werd de Libische leider Moammar Kadafi, die dacht een deal gesloten te hebben, met westerse steun alsnog ten val gebracht. In die tijd nam Kim Jong-un de macht over in Noord-Korea. Hij moet de les hebben getrokken dat het beter is een kernwapen achter de hand te hebben dan te vertrouwen op westerse toezeggingen. Kenners van Noord-Korea wijzen er eendrachtig op, ondanks verschillende visies op het gesloten land, dat Kim nooit van plan was zijn kernwapens op te geven.

Gesprek afgezegd In een persbericht hekelt Pyong­yang nu de uitspraken van Bolton. Een gesprek met Zuid-Korea, voor gisteren gepland, werd op het laatste moment afgezegd en de top met Trump staat ter discussie. De Noord-Koreanen hebben geen zin in een ‘eenzijdig’ gesprek. Niemand weet nu of de top doorgaat. Trump probeerde gisteren de moed erin te houden; hij ziet voor zichzelf een glansrol op het wereldtoneel. Maar het valt te betwijfelen of zijn adviseurs op een succes zitten te wachten. Bolton heeft eerder gesuggereerd dat het mislukken van de top een goede aanleiding is voor een Amerikaanse aanval op Noord-Korea.