Wat kan ik doen tegen het leengedrag van mijn buren?

Mijn naaste buren komen om de haverklap een ei of een halve liter melk en dergelijke lenen. De supermarkt is vijf minuten fietsen, maar kennelijk is dat te veel moeite. Ik heb altijd voldoende voorraden in huis en ben heus de beroerdste niet om te helpen. Wat ik wel vervelend vind is dat de buren nooit het geleende teruggeven of er op een andere manier voor compenseren. Dit zorgt voor enige irritatie en ik ervaar het leengedrag langzamerhand als profiteren. Het vermoeden rijst zelfs dat de buren niet genoeg geld hebben om zelf voldoende boodschappen in huis te halen. Wat zegt de etiquette over dit soort zaken?

Beste Buren houden hand op,

Als de buren serieus arm zijn, dat wil zeggen niet genoeg geld hebben voor de boodschappen, is af en toe een kopje suiker of een halve liter melk weggeven niet meer dan een aalmoes. U zou kunnen overwegen om dit lenen van voedsel als een verkapte manier van geven te beschouwen en er verder niet moeilijk over te doen. Ook al is dit leengedrag een vorm van profiteren, het zal u de kop niet kosten om af en toe wat elementaire voedingswaren af te staan. Als het voortdurende lenen u de keel uithangt, zou een krachtiger reactie kunnen zijn om hen te suggereren dat ze naar de voedselbank kunnen gaan voor hun basisbehoeften. Mogelijk brengen ze hier verontwaardigd tegen in dat het zo erg niet met hen gesteld is. Dan is dat het geëigende moment om te zeggen dat u het in dat geval gepast zou vinden als de buren eens een doosje eieren of een pak melk terug zouden geven na al die keren dat u hen uit de brand hebt geholpen.

