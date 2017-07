Wat kan het bijna bevrijde Mosul leren van Tikrit?

Wat Mosul na de bevrijding nodig heeft? Mediadocent Isa Ayal (48) kan daar wel iets over zeggen, twee jaar nadat zijn eigen woonplaats Tikrit heroverd werd op Islamitische Staat. "Wat de stad nodig heeft om te herbouwen, is sociale cohesie en tolerantie", zegt hij in zijn kleine kantoortje op de universiteit van Tikrit.

Lees verder na de advertentie

Het onthaal in de stad zegt veel over de situatie. Iedereen wordt onderworpen aan strenge controles. Je komt er zelfs alleen in met het speciale pasje van de veiligheidspolitie of op uitnodiging van iemand uit de stad.

Tekst loopt door onder kaart

© Brechtje Rood

Ayals stad was minder lang bezet - nog geen jaar, Mosul ruim drie jaar - en de verwoestingen waren er veel minder. Toch zijn de overeenkomsten legio. De angst voor een terugkeer van IS bijvoorbeeld, die in Mosul heerst en die Tikrit in eerste instantie ook in zijn greep hield. De vrees nam langzaam af, zegt Ayal. "Ik voel me inmiddels veilig, want IS is de stad uit."

IS-gezinnen uit Tikrit zitten nu deels gevangen in een kamp net buiten de stad. Hij geeft toe dat de groep nog regelmatig aanvallen doet, 'maar dat doet ze overal in Irak'.

Per­soons­on­der­zoek is van levensbelang

In Mosul voeren slapende cellen zelfmoordaanslagen uit. Dat soort cellen zijn er niet in Tikrit, 'hooguit mensen die door IS betaald worden', zegt Ayal. "Onze veiligheid is gegarandeerd omdat iedere burger gescreend is. Daarna kregen we een pasje van de veiligheidspolitie."

Tekst loopt door onder afbeelding

Een kapotte trein bij Tikrit blokkeert al jaren de spoorlijn richting Bagdad. © Munaf al-Saidy

Dat persoonsonderzoek is van levensbelang, zegt hij, maar Mosul is er nog niet eens mee begonnen. Het zorgt er daar voor dat mensen elkaar niet vertrouwen, sterker: in Mosul zijn al georganiseerde wraakacties op gang gekomen jegens familie van IS-leden en iedereen die mogelijk iets met de groep te maken had.

Wantrouwen was er ook in Tikrit, vertelt Ayal. "Maar vooral sinds mensen uit Yathrib probleemloos naar huis zijn teruggekeerd, niet meer." In dat naburige stadje wonen twee stammen, waarvan de ene zich bij IS aansloot.

Scheidingsmuur Het onderlinge wantrouwen was zo groot, dat er een muur tussen de gemeenschappen gebouwd zou worden. "Die is er niet gekomen. Mensen van beide stammen gaan nu zelfs weer bij elkaar op bezoek." Een belangrijke verandering is ook dat Tikriters besloten zich niet langer afzijdig te houden van de landspolitiek Dat is het gevolg van de persoonsonderzoeken die garandeerden dat niemand bloed aan de handen heeft, maar ook van bemoeienis van de Verenigde Naties, die Tikrit als voorbeeld zien voor herstel in andere ontzette steden. Dat begon met de heropening van de universiteit, als aanjager van terugkeer en economie, en herstel van stroom en water. Maar ook aan onderlinge relaties is hard gewerkt. Na diverse gesprekken met stamhoofden en -leden kon de scheidingsmuur worden geschrapt en werd de aanzet gegeven voor het samenleven van vroegere vijanden. Ayal wijst ook op positieve ontwikkelingen die het gevolg zijn van de IS-bezetting en de vlucht van een deel van de bevolking. Terugkeerders brachten nieuwe gewoonten mee uit de Koerdische regio en Turkije. "Mensen zijn meer open. Je ziet meisjes van twaalf zonder hoofddoek. Families gaan 's avonds uit en laten het eten thuisbezorgen." In de conservatieve Iraakse cultuur zijn alleen mannen 's avonds buitenshuis. Hele wijken liggen in puin, maar Bagdad geeft prioriteit aan het schoonvegen van de rest van Irak Een belangrijke verandering is ook dat Tikriters besloten zich niet langer afzijdig te houden van de landspolitiek. Hun onvrede over de corrupte sjiitische regering in Bagdad leidde aanvankelijk tot steun voor IS. "We hebben nu niemand in het parlement, maar teruggekeerden hebben de Qala-partij opgericht die wil meedoen bij de verkiezingen." Volgens Ayal zagen mensen alle politici als corrupt, nu voelen ze de noodzaak om mee te beslissen. "We zijn niet meer bang om politiek actief te zijn." Dat is ook nodig, omdat Bagdad de stad niet steunt bij de wederopbouw. Water en stroom zijn weliswaar grotendeels hersteld, maar veel verder gaat het niet. Delen van de stad liggen nog in puin. Alleen wie geld heeft, repareert of herbouwt, zegt Majid Ibrahim (43) die een bouwmarkt heeft in het stadscentrum. "Vóór IS hadden we veel werk. Nu heeft niemand geld hoewel er veel kapot is." Tekst loopt door onder afbeelding Majid Ibrahim, eigenaar van een bouwmarkt © Munaf al-Saidy Ook voor hem had de bezetting blijvende gevolgen, zegt hij in het kantoortje achter zijn winkel vol luxe tegels. Niet alleen omdat hij vrienden verloor. Tijdens twee jaar in Koerdistan kreeg hij respect voor de cultuur daar. Zijn broer Muyasser, een ingenieur die op bezoek is, vertelt hoe geliefd Ibrahim is in de stad omdat hij sinds zijn terugkeer de armen steunt. En dat dit soort mensen belangrijk zijn voor de wederopbouw. Mosul krijgt dezelfde problemen, voorspellen ze. Hele wijken liggen in puin, maar Bagdad geeft prioriteit aan het schoonvegen van de rest van Irak. Ibrahim adviseert Mosul dan ook niet op de overheid te wachten: "Probeer de stad en jezelf te herstellen. Beetje bij beetje. Ga weer aan het werk." Lees ook: 'Historische al-Nuri-moskee in Mosul verwoest'

Lees ook: De Iraakse tijdbom: opgesloten IS-gezinnen

Universiteiten aanjager van herstel Belangrijke overeenkomst tussen Tikrit en Mosul is het belang dat wordt gehecht aan het heropenen van de plaatselijke universiteit. In Tikrit was die binnen zes maanden weer operationeel. Studenten en docenten werkten samen om dat te bereiken. Omdat studenten terugkeerden, kwamen ook hun families en herstelde het leven zich. Universiteitsgebouwen dragen ook nu nog de sporen en de poort ligt nog in puin, maar het is er weer een drukte van belang. Voor wie geen huis heeft, is er onderdak op de campus. In Oost-Mosul wordt vier maanden na de bevrijding van de veel ernstiger beschadigde campus hard gewerkt om departementen te heropenen. Musici geven er concerten, de bibliotheek wordt hersteld met boeken die vanuit de hele wereld worden opgestuurd en een enkele faculteit is weer operationeel in een schoongemaakt gebouw.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.