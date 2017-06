Wat je moet weten over zonnebrandcrème

1. Een keer per dag smeren is voldoende Lees verder na de advertentie Dit is het meest gehoorde misverstand, zegt Marsja Meijer van KWF Kankerbestrijding. Want hoe vaak je moet smeren, is voor iedereen anders. Het hangt af van je huidtype en wat je in de zon doet. Na zwemmen, zweten of afdrogen is opnieuw insmeren nodig, ook als er ‘waterbestendig’ op het flesje staat. Ook de zonkracht of UV-index is van invloed. Vandaag, de langste dag van het jaar, verwacht het KNMI een index van acht op een schaal van tien. Dat betekent dat de huid al na ongeveer tien tot vijftien minuten rood kleurt.

2. Hoe hoger de factor, hoe beter beschermd Dat klopt niet. De factor die op de fles staat, geeft aan hoeveel maal tien minuten de zonnebrand beschermt. Het wordt weergegeven als SPF, Sun Protection Factor. Die factor is dus een richtlijn, zegt Marsja Meijer van KWF. “We zien graag dat mensen hun huid goed kennen en weten wat voor hen nodig is.” Dat lijkt te zijn doorgedrongen, want zonnebrandcrème lager dan factor 10 ligt eigenlijk niet meer in de winkel. “Dat is ook niet te doen met onze Nederlandse huid.”

3. Kleding beschermt voldoende “Een wit T-shirt beschermt vergelijkbaar met factor 10 à 15,” zegt Meijer, “dat is geen volledige bescherming tegen de zon”. Hetzelfde geldt voor zwemmen of snorkelen met kleding aan. “Tot een meter onder water kun je verbranden. En het water weerkaatst, dus op een boot of een luchtbed moet je alert zijn.”

4. Dure zonnebrandcrème is altijd beter Onzin, zegt Meijer. “Je betaalt vooral voor de smeerbaarheid en geur. Factor 15 is factor 15, daar zijn Europese richtlijnen voor.” Al kan daar nog wel wat mee misgaan. De Consumentenbond testte vijftien merken zonnemelk met SPF 30. Drie daarvan beschermden minder dan de verpakking beloofde. Een aantal merken deed het in de test juist beter: zonnebrand van Hema, Garnier en La Roche Posay biedt een bescherming van 50+ in plaats van 30 SPF, zagen de onderzoekers. Vrijwel alle goedkopere middelen doen het beter dan de duurste, constateerden de onderzoekers.

5. Zonnebrand is heel kort houdbaar Zonnebrandcrème is niet eindeloos houdbaar, maar hoeft ook niet meteen na de zomer in de vuilnisbak. Op het product staat de houdbaarheid, meestal 12 tot 24 maanden na openen. Bewaar de zonnebrand koel, bijvoorbeeld in het medicijnkastje. Als het middel de hele zomer in de zon ligt, wordt het minder effectief.

