Wat is vuur? En waar komt die kleur van de vlammen vandaan?

Het geheugen is een doolhof met een onnavolgbare plattegrond. Soms sta je ineens in een gang die je kunt uittekenen, maar waar je in geen twintig jaar geweest bent. Toen ik deze week naar de brandende Notre-Dame keek, overkwam me dat. Ineens was het een zondagochtend eind jaren negentig. Ik moest de schriftlezing in de kerk doen en oefende vlak voor kerktijd hardop in mijn kamer: ­‘Laten wij [...] God vereren [...] met eerbied en ontzag, want onze God is een vertederend vuur.’

“Verterend!”, riep mijn moeder uit de kamer ernaast. “Niet vertederend.” En verterend wás het vuur, in de Notre-Dame deze week. Of het God zelf was, is de vraag – dan was hij zeker uit op verzekeringsgeld.

Donald Trump, president van het land waar jij woont, suggereerde via Twitter dat het vuur met water van bovenaf bestreden kon worden. Dat klonk redelijk, en ik vroeg me kijkend ook af waarom het niet gebeurde. De Franse pompiers lieten echter weten dat de kathedraal daarvan zou kunnen instorten. Nooit gerealiseerd! Maar inderdaad, kiep ineens een emmer water om vlak boven een grindpad, en je ziet welke verwoestende kracht een plens water kan hebben. Laat staan als het een vol vliegtuig is.

Ik twitterde dat onze tranen samen de Notre-Dame toch moesten kunnen redden. (Ik bleek niet de enige met die gedachte te zijn.)

Een dag later rekende ik uit of dat zou kunnen. Als elke aardbewoner 10 tranen zou laten, had je met 70.000.000.000 druppels ongeveer 3,5 miljoen liter, en dus 3500 kuub water gehad. Een 2 meter diep zwembad van 50 bij 35 meter.

Een aardige hoeveelheid, maar ­voordat je al die tranen in Parijs hebt, heeft de poëzie het al van de praktijk verloren.

En dus keken we naar verterend vuur. En vroeg ik me ineens af: wat is vuur? Waar kijk ik naar als ik een oranje vlam zie? Welke moleculen zorgen voor die kleur? Een reactie met zuurstof, zei een gangetje uit mijn geheugen. Maar als een houten spant verbrandt, wat gebeurt er dan eigenlijk?