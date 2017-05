Wat is Uber? Het juridische gevecht nadert de ontknoping

Vandaag gaf de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie zijn antwoord in een zaak die bepaalt hoe Uber gereguleerd wordt in de Europese Unie.

Het Uber-platform is een innovatief concept dat tot de vervoerssector behoort, concludeert Maciej Szpunar, adviseur van het hof. Uber organiseert een systeem voor stedelijk vervoer op aanvraag. Het verschilt van onlineplatforms voor vliegtickets of hotels, omdat de taxirit nauw verbonden is met de bemiddeling. Uber heeft veel zeggenschap: het bepaalt de ritprijs, beloont en bestraft chauffeurs, wijst ze op drukke locaties en legt ze voorwaarden op. Uber is volgens Szpunar dus geen informatiedienst.

Elke autobezitter een taxichauffeur Als het hof de uitspraak van de adviseur overneemt, wat vaak gebeurt, zijn EU-lidstaten vrij om de activiteiten van Uber te reguleren zoals andere taxidiensten. De EU heeft vrij verkeer van diensten, maar een uitzondering geldt voor transport: dat mag op nationaal niveau worden gereguleerd. Als Uber geen informatiedienst aanbiedt, moet het in elk land aan de geldende taxiregels voldoen. Het advies komt voort uit een zaak die beroepsvereniging Elite Taxi in Barcelona in 2014 bij de handelsrechter begon. Ze eiste een veroordeling van Uber Spanje wegens oneerlijke concurrentie. Uber Spanje zou geen recht hebben om de dienst UberPop in Barcelona aan te bieden, omdat Uber Spanje noch de chauffeurs over de verplichte papieren beschikten. UberPop is de dienst waarbij elke autobezitter taxichauffeur kan zijn. 'Uber is een marktplaats, het advies is een vergissing' Hoogleraar wetgeving en economie Damien Geradin De Spaanse rechter vroeg het Europese Hof van Justitie om advies. De definitieve beslissing van het hof bindt straks ook rechters in andere EU-landen dan Spanje.

Informatiedienst of transportdienst Hoogleraar wetgeving en economie Damien Geradin van de universiteit van Tilburg deed onderzoek naar Uber vanwege deze zaak. Hij ziet Uber als een marktplaats en noemt het advies daarom een vergissing. “Als het hof het advies overneemt en Uber als een vervoersdienst ziet, is dat niet het einde van Uber. In veel landen wordt Uber namelijk al als transportdienst gereguleerd. Uber moet er voldoen aan regels die niet goed passen bij hun bedrijfsvoering. Die situatie zal zo blijven.” Tekst loopt verder onder de afbeelding Boze taxichauffeurs © AFP Als het hof het advies afwijst en bepaalt dat Uber toch een informatiedienst is, heeft dat voordelen, zegt Geradin. “Dat zou lidstaten dwingen om regels te verzinnen die passen bij dit soort bedrijven. Maatwerk.” Zoals in Californië. Daar moeten chauffeurs van Uber en soorgelijke concurrenten een vergunning hebben en een passagiersverzekering. Verder moeten ze training volgen en mogen ze geen strafblad hebben. Uber heeft kennisgenomen van de uitspraak van de advocaat-generaal en zegt de definitieve uitspraak van het hof af te wachten. Een woordvoerder: “Als we worden beschouwd als een transportbedrijf, verandert dat niet hoe we gereguleerd worden in de meeste EU-landen. Maar het ondermijnt de noodzakelijke hervorming van gedateerde wetten die het miljoenen Europeanen onmogelijk maken om met een druk op de knop een betrouwbare rit te bestellen.”

