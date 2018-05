Wat is het plan van Trump voor Iran?

Regeringsleiders in Europa, Japan, Israël­­ en Irak kunnen binnenkort een bezoek verwachten van de nieuwe Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Mike Pompeo. Hij zal proberen met hen alsnog één diplomatiek front te vormen tegen Iran. Vóór dinsdag, toen president Donald Trump het akkoord met Iran over het gebruik van kerntechnologie door dat land opzegde, was eenstemmigheid niet mogelijk gebleken. Terwijl Israël Trumps stap toejuichte, waren de leiders van Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Rusland en China daar teleurgesteld over.

Maar volgens de Verenigde Staten is het onvermijdelijk dat er nieuwe onderhandelingen komen nu Iran opnieuw getroffen wordt door sancties van de VS, die indirect ook de handel met andere landen zullen afremmen. De regering-Trump denkt dat het een kwestie van tijd is. “Wat er dan gebeurt, dat is vers twee of drie”, zei een hoge functionaris van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken tegen The New York Times.

Eerst moeten volgens hem de andere deelnemers aan het opgezegde akkoord het eens worden over de beste manier om Iran zo zwaar mogelijk onder druk te zetten. Daarna kan met Iran worden onderhandeld over zijn kernenergie-programma, maar ook over zijn raketten en het steunen van strijdgroepen elders in het Midden-Oosten.

Trumps adviseur nationale veiligheid, John Bolton, heeft voordat hij die functie in april kreeg gepleit voor het ten val brengen van het regime in Iran, omdat ‘het gedrag en de doelstellingen van het regime nooit zullen veranderen’. Maar de regering waarin hij nu zo’n belangrijke rol speelt, ontkent dat dit het doel is. “We proberen dit regime zich te laten gedragen”, zei het hoofd van het bureau voor het Nabije­­ Oosten, Andrew Peek, tegen verslaggevers.