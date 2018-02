Wat is het beste middel tegen kriebelhoest?

Een lezer weet zich soms geen raad meer met de kriebelhoest die op ongewenste momenten in de keel kruipt. Staat hij bij de bakker, springen de tranen in zijn ogen als er een hoestaanval volgt. Glaasje water, mijnheer? Ja, dat helpt. Voor even. Thuis slikt hij tabletjes met noscapine. Nu hoorde hij dat hij daar een paracetamol bij moet slikken. Dat zou de werking van noscapine versterken zodat de hoest beter kan worden bestreden. Klopt dat?

De brancheorganisatie voor apothekers KNMP heeft een duidelijk antwoord. Nee, dat klopt niet. Paracetamol is een pijnstiller die nauwelijks effect heeft op andere medicijnen, dus ook niet op hoestprikkeldempende pillen.

Van paracetamol wil de lezer nog iets weten. Kun je nu beter met of zonder cafeïne nemen? Cafeïne zou de pijnstillende werking van paracetamol verhogen. Volgens KNMP is dat maar zeer de vraag. "Het nut van de toevoeging van cafeïne om het pijnstillend effect van paracetamol te versterken is nog steeds niet aangetoond", stelt een woordvoerder. "Wel kunnen hierdoor soms bijwerkingen, zoals slapeloosheid, ontstaan. Voor spanningshoofdpijn lijkt het nut wél aangetoond."

Eerste keuze Maar wat werkt nu het beste tegen kriebelhoest? Noscapine noemt de KNMP het 'middel van eerste keuze'. Dat is zonder recept bij elke drogist en apotheek te koop en is verkrijgbaar in tablet en drankvorm. Er zijn ook andere middelen, zoals codeïne en dextromethorfan. "Maar noscapine geeft ten opzichte van dextromethorfan en codeïne minder bijwerkingen en werkt even goed", aldus de woordvoerder. "Al gaat de voorkeur uit naar een niet-medicamenteuze methode zoals voldoende drinken." Een flesje water voor onderweg kan dus uitkomst bieden als de lezer weer naar de bakker moet. Kriebelhoest is een mooie gelegenheid de sigaret voorgoed uit te drukken Kriebelhoest treedt op bij een irritatie van de slijmvliezen in de longen. De longen willen de irritatie tegengaan door iets uit de luchtwegen verwijderen, meestal slijm. Maar bij kriebelhoest is er geen slijm om op te hoesten. Er is dus geen verlichtingsmoment waarop het hoesten stopt. Volgens KNMP is de meest voorkomende oorzaak van acuut hoesten (klachten die korter dan drie weken duren) een virale of bacteriële luchtweginfectie. De meeste luchtweginfecties gaan vaak vanzelf over binnen een tot drie weken. Duurt het langer, dan is een bezoek aan de huisarts aan te raden. Hoestprikkeldempende middelen geven signalen af aan de hersenen, aan het deel waar de prikkel wordt opgewekt. Voor de liefhebber: dat deel heet de medulla oblongata. De medicijnen met bijvoorbeeld noscapine verhogen de drempel tot hoesten in dat deel van de hersenen. Hoe dat precies werkt, met welke receptoren, is niet bekend.