Wat is het Allergewoonste Woord van het Jaar?

De nieuwe woorden van het jaar, de mooiste woorden van het jaar, de woorden die dit jaar in het nieuws waren. Of de meest ergerniswekkende woorden van het jaar, de woorden die wel weg mogen volgend jaar, of juist de woorden die dit jaar ten onrechte vergeten zijn. Je kunt het zo gek niet verzinnen of er is wel iemand die er een verkiezing voor organiseert.

Nee, ik bedoel de woorden die stilletjes hun werk doen en daardoor zo belangrijk zijn

Heel betrouwbaar is het natuurlijk allemaal niet, maar dat is ook niet de bedoeling. Het gaat erom dat er woorden aan de schandpaal worden genageld of juist in het zonnetje worden gezet.

Maar waarom zijn het altijd van die opvallende of bijzondere woorden? Wat is er mis met de gewone woorden? Tellen die soms niet mee? Dat is wel heel sneu, want de taal bestaat juist voornamelijk uit gewone woorden.