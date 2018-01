Wat is er nu zo anders aan een topsporthart?

Heeft u even tijd?", zucht cardioloog Jan Hoogsteen als hem wordt gevraagd naar hartafwijkingen die niet schadelijk zijn voor sportbeoefening. Hij kan een heel handboek leveren. Om er maar eens een paar te noemen: die hartklep die een klein beetje lekt, het 'gaatje in het hart' dat nooit volledig is gedicht.

Wellicht dat in het rijtje dat Hoogsteen kan opsommen ergens ook de afwijking zit die een paar jaar terug tijdens een jeugdtoernooi werd gevonden bij voetballer Abdelhak Nouri, toen nog zeventien jaar oud. Een testuitslag - onbekend welke - die NRC Handelsblad vond tijdens speurwerk naar de afwikkeling van de hartstilstand tijdens een oefenwedstrijd. Een hartstilstand die het jonge voetbaltalent al maanden in verlaagd bewustzijn in het ziekenhuis doet liggen.

De tragische gebeurtenis kreeg veel media-aandacht en roept bij de gewone sporter wellicht ook de vraag op of hij zich moet laten testen. "Het is zo gemakkelijk die afwijking te koppelen aan de hartstilstand, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn", zegt Hoogsteen. Hij is cardioloog in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en betrokken bij de werkgroep sport van zijn beroepsvereniging en bij de begeleiding die sportkoepel NOC-NSF biedt aan sportartsen.

Screening voor sporters

Wanneer moet je je zorgen maken, als topsporter maar ook als gewone sporter? Screening is in Nederland niet populair. Anders dan in bijvoorbeeld Duitsland vinden bijna alle artsen dat testen op een algemeen publiek vooral vage uitslagen opleveren waar de patiënt niets mee kan. Voor topsporters lijken andere wetten te gelden. Ook al zijn ze jong en uiterst fit, hun lichaam wordt zwaar belast. Dat levert in een zware sport als wielrennen aardig wat diagnoses 'hartritmestoornissen' op. Of vermoedens van kanker - lang niet altijd terecht.

Het is zeer tragisch wat Nouri overkwam en het laatste woord over de reanimatie is nog niet gezegd, maar Hoogsteen is niet al te bang voor andere gevallen. "Het is heel uitzonderlijk dat een jonge topsporter deze problemen krijgt." Vooral de oudere sporter loopt gevaar. Maar toch. "Neem het verschijnsel dat iemand met griep gaat sporten. Door die belasting zorgt het virus voor ontsteking van de hartspier, wat levensbedreigend kan zijn. Heel zeldzaam, maar het kan gebeuren."

Ook sportarts Bram Bessem, werkzaam in het UMCG, noemt het griepvirus als zeldzame oorzaak. "Hoeveel sporters hartproblemen krijgen, is lastig vast te stellen. Het verschilt alleen al per sport. Curling is een ander verhaal dan wielrennen. Leeftijd en zelfs etniciteit maken verschil. En dan is er ook nog de conclusie dat vrouwen, ook als ze zwaar sporten, flink minder risico lopen. Het cijfer waarvan doorgaans wordt uitgegaan, is één hartstilstand per vijftigduizend sporters per jaar." Dat komt neer op 0,002 procent. En dat geldt voor alle jongeren. Het topsporthart wordt zwaarder beproefd. Screenen daarom.

Bij topzwemmer Joost Reijns leidt een dopingcontrole in 2012 tot de diagnose teelbalkanker. Die is doorgaans goed te behandelen als men er op tijd bij is. Hij werd behandeld en keerde eind van dat jaar terug in het bad.

Hoe dat gaat? De meeste (top)sporters in Nederland vullen eerst het zogeheten Lausanne-protocol in, een lijst vragen naar onder meer hun klachten en hartproblemen in hun familie. Dan volgt het gesprek met de arts. "De ervaring leert dat de topsporter hartklachten anders presenteert", zegt Hoogsteen. "De meeste patiënten hebben het over druk op de borst. Mensen die intensief sporten noemen andere zaken. Veel zweten en kortademigheid bijvoorbeeld, ook tijdens een lichte training."