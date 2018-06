Wat is er nu écht gebeurd met Sharleyne?

In een vier dagen durende zitting moet duidelijk worden wat er precies gebeurde in de nacht dat hun achtjarige dochter Sharleyne uit Hoogeveen van tien hoog naar beneden viel.

Voor Remouchamps is het zo helder als glas. Hélène duwde in de nacht van 7 op 8 juni 2015 het meisje over de reling en wilde er daarna vandoor.

Sharleynes moeder heeft zelf over die nacht verklaard dat ze sliep, wakker werd omdat het tochtte en vervolgens ontdekte dat haar dochter weg was. Dit vertelde ze aan de politie, kort na het overlijden van Sharleyne, toen ze werd aangehouden. Er was geen bewijs, ze ging vrijuit, en daarna is Hélène altijd blijven zwijgen.

Dat de zaak nu tóch voorkomt, is de verdienste van Remouchamps. Sharleynes (niet-biologische) vader dwong via een artikel 12-procedure af dat het Openbaar Ministerie zijn ex toch moest vervolgen. Er kwamen nieuwe onderzoeken, een contra-expert hield de verwondingen van het meisje nog eens tegen het licht. Een nieuwe getuige werd gehoord. Hélène kreeg een peilbaken op haar auto, werd gevolgd door rechercheurs, ze werd afgeluisterd. In oktober vorig jaar werd ze opnieuw aangehouden. Dit keer mocht ze niet weer naar huis.

Knuffel

Tijdens de eerste regiezitting, in januari van dit jaar, werd duidelijk waarom. Sharleynes verwondingen wijzen er volgens deskundigen op dat het meisje gewurgd is voor ze viel. Ook bleek dat ze de knuffel, die bij haar lichaam lag, niet in haar hand kan hebben gehad tijdens de val. Dit weerspreekt een lezing van haar moeder: dat het meisje tijdens het slaapwandelen over de reling klom. Verder verklaarde een bovenbuurman dat hij Sharleyne en haar moeder had horen praten - wat dus betekent dat de moeder wakker was - waarna hij 'een doffe boem' hoorde.

Hélène de J. en Victor Remouchamps leefden al jaren in onmin met elkaar. Twee jaar geleden gaf Hélène in een interview met Trouw toe dat ze stevig dronk, dat er meerdere mannen in haar leven waren, dat het gezin in beeld was bij acht verschillende instanties. Maar haar betrokkenheid ontkende ze. ''Ik ga toch niet mijn eigen kind over de reling gooien?'', zei ze. En: ''Dat meisje was mijn toekomst, mijn alles.''

Remouchamps is strijdbaar. Hierna is Jeugdzorg aan de beurt, zegt hij. En hij wil dat 'mama, opa en oma' van Sharleynes grafsteen wordt verwijderd. ''Het kan niet zo zijn dat de naam van de verdachte op de steen staat, plus de mensen die haar dood hadden kunnen voorkomen.''