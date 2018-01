Wat is er nou fouter: 'het studentje die' of 'de meisje die'?

Ik had hem net gecorrigeerd toen hij met 'die' naar een het-woord had verwezen: de norm is nog altijd dat je 'het paard dat' zegt, 'het meisje dat' en 'het bedrijf dat'.

Dat die norm in de gesproken taal onder druk staat, is een vaker gesignaleerde kwestie. Ik krijg er geregeld mailtjes over en afgelopen dinsdag stelde columnist Özcan Akyol in het Algemeen Dagblad: 'Een meisje die is gewoon fout.' Wat hem betreft is een flexibele opstelling tegenover deze fout uit den boze.

Ik zal nu niet beweren dat taal zich autonoom ontwikkelt en dat we over twintig jaar ... Maar wie naar de radio luistert, hoort mensen uit alle geledingen van de samenleving met 'die' verwijzen naar het-woorden.